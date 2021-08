Fußball im Unterallgäu

19:18 Uhr

Viel Spannung und viele Tore

Plus So lief der Spieltag der Teams aus dem Unterallgäu. Auch das Frauenteam des FC Loppenhausen startet erfolgreich in die Pflichtspielsaison.

Von Axel Schmidt

Unterrieden nutzt seine Chancen nicht und wird buchstäblich in letzter Minute dafür mit dem Ausgleichstreffer zum 2:2 durch die Gastgeber bestraft – so die Kurzversion für das „Spiel der Woche“ in Loppenhausen. Im Detail aber sahen die Fans ein ansprechendes A-Klassenspiel, das hauptsächlich von seiner Spannung lebte.

