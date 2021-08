Der "ungarische Hulk" schlägt beim Golfclub Bad Wörishofen ab

Der Golfclub Bad Wörishofen richtet zwei spektakuläre Events aus. Wer sehen will, wie weit ein Ball fliegen kann, sollte am Sonntag die Anlage in Rieden besuchen.

Der Golfclub Bad Wörishofen richtet am 9. und 10. August die VPV-GC Bad Wörishofen Open aus. Das Besondere an diesem Turnier: Hier spielen Profis gegen Amateure um den Sieg. Bereits am Sonntag haben die Verantwortlichen ein besonderes Schmankerl zu bieten: Zu Gast ist der Hungarian Hulk.

So wird Robin Horvath genannt. Der Ungar ist European Long Drive Professional und zeigt ab 18 Uhr, wie weit man den Ball im Golf schlagen kann. Horvath wurde 2019 German Long Drive Champion und hält den Rekord der European Tour mit 405 Metern.

Am Montag und Dienstag gehen dann die VPV-GC Bad Wörishofen Open nach der Premiere im Oktober 2020 in die zweite Runde. Auf dem Golfplatz in Rieden treffen sich Profis und Spitzenamateuren, die zwei Tage lang um den Turniersieg, ein Preisgeld von 10.000 Euro und hochwertige Sachpreise spielen.

GC Bad Wörishofen Open: Profis spielen gegen Amateure

Mit dabei sind die Profis der Project Golf-Academy Christoph Günther, Steffen Kefer, Marcel Krebs und Christoph Kilian. Daneben haben sich Spieler aus sieben Nationen angemeldet. Erstmals nehmen in diesem Jahr auch weibliche Profis, sogenannte Proetten, teil. Die Spitzenspielerinnen und Spitzenspieler des Golfclubs Bad Wörishofen sind hoch motiviert und wollen den Profis einen harten Kampf liefern.

Der erste Abschlag findet am Montag, 9. August, um 10 Uhr statt. Die zweite Runde beginnt am Dienstag, 10. August um 8.30 Uhr, sodass der Sieger am frühen Nachmittag auf dem 18. Grün gekürt werden kann.

Die Spielerinnen und Spieler freuen sich auf viele Zuschauer, die die Flights begleiten. Nachdem das Turnier in den offiziellen Turnierkalender der PGA of Germany aufgenommen wurde, können sich Fans im Internet unter www.pga.de über ein Livescoring auf dem Laufenden halten. Außerdem wird der aktuelle Spielstand am Haus der Project Golf-Academy auf dem Golfplatz in Rieden angezeigt. (axe)