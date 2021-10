Handball

11:02 Uhr

Mindelheimer Handballer peilen Heimerfolg gegen TV Bad Tölz an

Der TSV Mindelheim um Kapitän Thomas Sailer (links) will am Wochenende einen Heimsieg einfahren.

Plus Die Handballer des TSV Mindelheim wollen die Fehler aus dem ersten Spiel vermeiden. Auch ein Saisonziel haben die Mindelheimer schon vor Augen.

Von Dominik Schätzle

Der Start in die Bezirksliga-Saison lief nicht optimal, nun soll im ersten Heimspiel ein Sieg her. Die Handball-Herren des TSV Mindelheim treffen am Samstag (19.30 Uhr) vor heimischem Publikum auf den TV Bad Tölz. Dort wollen die Mindelheimer vor allem die Fehler vermeiden, die sie im ersten Spiel gemacht hatten.

