Ein Tussenhausener auf der Schussfahrt in Richtung Titel

Plus Der Tussenhausener Patrick Stimpfle gewinnt zwei deutsche Meisterschaften auf Inline-Skates. Auch seine Mannschaft sammelt fleißig Medaillen.

Der Angelberg in Tussenhausen ist nicht nur geschichtsträchtig – immerhin stand dort einmal die Angelburg –, sondern übt auch auf Sportler eine besondere Faszination aus. Seit einigen Jahren nämlich trainieren hier einige der besten deutschen Inline-Alpin-Fahrer für ihre Wettkämpfe. Das hat sich in diesem Jahr wieder gelohnt.