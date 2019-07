12:03 Uhr

Kammlach ist in Feierlaune

Der TSV Kammlach spielte die beste Saison seiner Vereinsgeschichte und wurde Vizemeister in der Kreisliga Mitte. Am Wochenende nun feiert der Klub sein Jubiläum und die Einweihung seines frisch renovierten Sportheims.

Der verpasste Bezirksliga-Aufstieg ist längst vergessen. Kein Wunder, schließlich hat der TSV Kammlach trotzdem einiges zu feiern: sein Jubiläum und das renovierte Sportheim.

Von Axel Schmidt

Erst wenige Wochen ist es her, da war man in Kammlach kurzzeitig etwas betrübt: Nach vier Relegationsspielen stand am Ende nicht der Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga zu Buche, sondern war klar, dass die Mannschaft von Trainer Manuel Neß weiter in der Kreisliga Mitte spielen wird (Lesen Sie hier: Kammlachs Traum von der Bezirksliga ist vorbei ). Ein Aufstieg wäre das Sahnehäubchen gewesen für den Verein, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert.

Auch wenn die Fußballer nach dem entscheidenden Spiel erst einmal enttäuscht waren, so richtete sich der Blick doch schnell wieder nach vorn. Kein Wunder, musste doch zum Vereinsjubiläum noch allerhand getan werden. Dabei werden am Wochenende nun nicht nur der Geburtstag des 1969 gegründeten Vereins und die seit nunmehr zehn Jahren bestehende Stockschützenabteilung gefeiert, sondern zugleich das renovierte und umgebaute Sportheim der Öffentlichkeit vorgestellt. Knapp eine halbe Million Euro steckt in dem Bau, der nun in neuem Glanz erstrahlt.

Nach der Renovierung entsteht eine neue Abteilung

Hell und freundlich sind die neuen Räume, zu denen unter anderem ein großer Sportraum für Indoor-Aktivitäten gehört. Hier fühlen sich vor allem die Tischtennisspieler wohl. Die Tischtennisabteilung gibt es erst seit diesem Jahr und ist die jüngste der insgesamt vier Abteilungen (Fußball, Gymnastik, Stockschützen und Tischtennis) unter dem Dach des TSV Kammlach.

Angefangen hatte alles dort, wo nun gefeiert wird. Denn schon vor der eigentlichen Vereinsgründung im März 1969 spielte die Kammlacher Dorfjugend auf dem heute noch bestehenden Fußballplatz. Zwar waren es selbst gemachte Holztore und statt eines Ligabetriebs kickte man spontan gegen die Burschen der umliegenden Dörfer wie Auerbach, Oberrieden oder Sontheim. Als dann der TSV Kammlach gegründet war, startete erstmals in der Saison 1970/71 eine Jugendmannschaft in den Spielbetrieb.

Der TSV Kammlach feiert seine ersten Erfolge

Ein Jahr später ging die erste Mannschaft in der C-Klasse an den Start – und musste zunächst ziemlich Lehrgeld bezahlen. Umso ausgiebiger wurden die ersten Erfolge gefeiert: Etwa das erste Tor für die Schwarz-Gelben, das Rudolf Peter im Lokalderby gegen den SV Breitenbrunn erzielte, oder der erste Sieg, ein 3:0 gegen den SV Auerbach. Gernot Sonntag schoss die Auerbacher mit seinen drei Toren im Alleingang ab. Sechs Jahre später stieg der Verein in die B-Klasse auf.

1977 folgte der Aufbau der Gymnastikabteilung durch Heinz Labude, Martha Leinauer und Margit Lander (Jugend), 1978 begann man mit dem Bau des Sportheims, das am 15. Juli 1979, also vor fast genau 40 Jahren, eingeweiht wurde. Im Lauf der Jahre wurde das Sportgelände um einen Trainingsplatz, einen Kleinfeldplatz und die Stockschützenanlage erweitert. Letztere wurde von der 2009 gegründeten Stockschützenabteilung unter der Regie von Walter Eggart errichtet.

2015 schließlich der bis dato größte sportliche Erfolg: Die erste Mannschaft macht nur ein Jahr nach dem Aufstieg in der Kreisklasse Allgäu 1 sein Meisterstück und steigt erstmals in die Kreisliga auf. Vier Jahre später stand die Mannschaft als Vizemeister an der Schwelle zur Bezirksliga.

Das Festprogramm des TSV Kammlach

Freitag, 5. Juli Disco-Abend mit DJ Aviculario im Festzelt (ab 20 Uhr)

Samstag, 6. Juli Fußball-Jubiläumsturnier mit dem TSV Kammlach, FC Westerheim, SpVgg Günz-Lauben und TV Sontheim (ab 13 Uhr); Stockschützenturnier (ab 17 Uhr); Rockabend mit Mixtape im Festzelt (ab 20 Uhr)

Sonntag, 7. Juli Festgottesdienst und Segnung des Sportheims (ab 10.15 Uhr); Tag der offenen Tür im neuen Sportheim; Mittagstisch mit den Kammlacher Jungmusikanten (ab 11.30 Uhr); Fußballturnier um den Gabelstapler-Jürgensen-Cup mit dem TSV Kammlach, SV Egg, SV Mindelzell (ab 13.30 Uhr); AH-Musikanten im Festzelt (ab 16 Uhr).

Themen Folgen