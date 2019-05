14:45 Uhr

Kammlach will den ersten Schritt machen

Geht es für den TSV Kammlach nach oben? Am Dienstag steht für den Vizemeister der Kreisliga Mitte die erste Relegationshürde an.

Von Axel Schmidt

Viel Zeit, um über das Erreichte nachzudenken, bleibt dem TSV Kammlach nicht: Der Vizemeister der Kreisliga Mitte steht nämlich bereits Dienstagabend (18.15 Uhr) in Haldenwang vor der nächsten Aufgabe. In der ersten Relegationsrunde um einen möglichen Bezirksliga-Aufstieg treffen die Kammlacher auf den 1. FC Sonthofen 2.

Die Bayernliga-Reserve der Sonthofener schlossen die Bezirksloga Süd auf Rang 13 ab und müssen nun ebenso nachsitzen, wie der Herausforderer aus Kammlach. „Ein Kreisligist wäre vielleicht einfacher gewesen, aber wir nehmen es, wie es kommt“, sagt Kammlachs Trainer Manuel Neß. Er geht dennoch optimistisch in das erste von möglicherweise drei Entscheidungsspielen. „Wir freuen uns auf das Spiel. Auch wenn es bei dem Wetterbericht wohl kein schönes Spiel werden wird“, sagt Neß mit Blick auf den angekündigten Regen.

Der stetige Aufwärtstrend seiner Mannschaft macht Neß Mut. In der Liga hatte der TSV Kammlach zuletzt am 11. November 2018 das Nachsehen. Das 0:3 beim SVO Germaringen war die vierte und letzte Saisonniederlage.

Der TSV Kammlach legte eine beeindruckende Rückrunde hin

Nach der Winterpause legte Kammlach eine beeindruckende Konstanz an den Tag. Die Zahlen sprechen für sich: sechs Siege, drei Unentschieden, ein Torverhältnis von 19:6 – hinter Meister TSV Ottobeuren stellten die Kammlacher die zweitbeste Abwehr der Liga und den drittbesten Sturm. Herausragend dabei natürlich ein Mann: Reinhold Haar. Der 32-Jährige sicherte sich mit 25 Toren die Torjägerkrone.

Gegner Sonthofen konnte den Klassenerhalt trotz eines Schlussspurts mit zwölf Punkte aus den letzten fünf Saisonspielen nicht mehr direkt erzwingen und muss nun als Tabellen-13. der Bezirksliga Süd in die Relegation. Damit befindet sich die Mannschaft um Spielertrainer Marc Penz in guter Gesellschaft, denn auch die Bayernliga-Mannschaft des FCS muss in die Abstiegsrelegation.

Gewinnt der TSV Kammlach das erste Relegationsspiel gegen Sonthofen 2, dann steht eine Woche später (28. Mai) die zweite Runde an. Hier ginge es dann gegen den Sieger der Partie TSV Neusäß – TSV Betzigau.

