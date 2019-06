vor 23 Min.

Kammlachs Blick geht Richtung Zugspitze

Der TSV Kammlach verliert das zweite Relegationsspiel gegen Neusäß. Trotzdem bleibt die Chance auf den Bezirksliga-Aufstieg. Dafür heißt es Daumen drücken für Erkheim.

Von Axel Schmidt

Wohl nie waren sich die beiden Unterallgäuer Vereine TV Erkheim und TSV Kammlach näher: Heute drückt ganz Kammlach ab 16 Uhr dem Nachbarverein die Daumen, damit dieser in der Landesliga-Relegation beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen doch noch den Aufstieg klar macht. Eine 25-köpfige Fangruppe fährt sogar im Bus des TV Erkheim mit nach Garmisch-Partenkirchen, um den TVE zu unterstützen.

Doch es ist nicht nur die Nachbarschaftshilfe im Geiste, sondern auch eine gehörige Portion Eigennutz der Kammlacher, die den Erkheimern den Aufstieg gönnt. „Wir drücken ihnen die Daumen, weil uns dadurch ein weiteres Relegationsspiel erspart bleiben könnte“, sagt Manuel Neß, Trainer des TSV Kammlach. Einen Tag nach der 0:2-Niederlage seiner Mannschaft in der zweiten Relegationsrunde zur Bezirksliga gegen den TSV Neusäß geht der Blick des Trainers bereits wieder voraus.

Trotz der Niederlage hat Kammlach weiter Aufstiegschancen

Denn trotz der Niederlage bleibt die Tür in die Bezirksliga für den TSV Kammlach noch offen. Sollte nämlich der TV Erkheim die 1:2-Heimniederlage im Hinspiel der Landesligarelegation gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen noch drehen, steigen die Kammlacher auch auf. Sollte Erkheim den Aufstieg verpassen, hätte Kammlach noch eine weitere Chance. Dann müsste ein drittes Relegationsspiel, diesmal gegen den SV Holzkirchen endgültig über den letzten freien Bezirksligaplatz entscheiden. Dieses ist für Dienstag, 4. Juni, 18.15 Uhr angesetzt.

„Wir haben also im Prinzip noch zwei Chancen“, sagt Neß. In Wiesenbach hatte seine Mannschaft vor 550 Zuschauern gegen den TSV Neusäß das Nachsehen – und zwar deutlich. Zwar sei seine Mannschaft gut ins Spiel gekommen und sei in der ersten Viertelstunde besser gewesen. „Dann aber hat Neusäß das Spiel an sich gerissen und wir haben nur noch verteidigt“, sagt Neß. Als Tim Hofbauer den TSV Neusäß dann auch noch kurz nach der Halbzeitpause in Führung brachte (47.), war der Augsburger Kreisligist überlegen. Weil Matthias Heinzelmann (48.) und Tobias Diepolder (63.) gute Möglichkeiten ausließen und Torjäger Reinhold Haar in der Neusäßer Defensive bestens aufgehoben war, entwickelte sich im weiteren Verlauf ein Spiel auf ein Tor, das der Kammlacher. „Wir hatten am Ende keine Torchancen mehr. Und Neusäß hätte am Ende sogar deutlich höher gewinnen können“, sagt Neß.

Letztlich war der Sieg des TSV Neusäß vollkommen verdient

So musste Maximilian Eisenmann auf der Linie klären (69.) und rettete das Lattenkreuz gegen Tobias Müller (75.). Erst Matthias Steger sorgte mit einem Fernschuss für die Entscheidung (88.). „Es war ein verdienter Sieg für den TSV Neusäß, das muss man einfach anerkennen“, sagt Neß. Er hat nun seine ganz eigene Vorbereitung auf das mögliche Entscheidungsspiel am Dienstag: „Am Samstag feuern wir die Erkheimer in Garmisch an, am Sonntag machen wir eine Radltour in den Biergarten.“ Entweder feiern sie dabei dann den Bezirksliga-Aufstieg, oder der Ausflug dient dem Abschalten vor dem Spiel gegen den SV Holzkirchen. „Das ist ein gänzlich unbekannter Gegner für mich. Ich musste erst einmal nachschauen, wo das überhaupt liegt“, meinte Neß.

Für diese Partie kann er dann am Dienstag wieder über nahezu alle Spieler verfügen. Einzig Christoph Theis (Muskelfaserriss) und Tim Heinzelmann (Zerrung) fallen verletzt aus.

