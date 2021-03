vor 34 Min.

Kaufbeurens Stürmer Lewis ist zurück in der Spur

Es ist noch nicht so lange her, da wurde Kaufbeurens Stürmer Joey Lewis von Trainer Rob Pallin kaum mehr berücksichtigt. Nun spielt der 28-Jährige wieder in der Reihe mit Branden Gracel und Sami Blomqvist.

Plus Mit dem 7:2 in Bad Tölz landet der ESV Kaufbeuren den neunten Sieg im zwölften Spiel – und auch Stürmer Joey Lewis erlangt wieder seine alte Torgefährlichkeit.

Von Manuel Weis

Es war ein wahres Torfestival des Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren am frühen Sonntagabend beim EC Bad Tölz. Gegen die dortigen „Buam“ siegten die Wertachstädter mit 7:2. Seit dem ersten Spieltag der DEL2 2020/21 hatte die Kaufbeurer Offensive nicht mehr so viele Treffer erzielt; damals gewannen die Joker mit 8:1 gegen Dresden. Mittendrin: Ein Stürmer, der zuletzt kaum berücksichtigt wurde.

Ohne die Leistung der Allgäuer zu schmälern: Der ESVK hatte einen guten Tag erwischt, die Tölzer Löwen mit Mini-Kader waren in diesem Match nicht auf der Höhe.

Wie schon seit Wochen agierte ECT-Trainer Kevin Gaudet auch diesmal mit nur acht Stürmern und fünf Verteidigern. „Da sieht man, dass bei einem solchen Spielplan, wenn man nicht voll besetzt ist, die Luft auch mal raus ist. Das hat man bei einigen Tölzer Spielern gemerkt“, sagt Joey Lewis, der allein am Sonntag zwei Treffer vorbereitete und einen selbst erzielte.

Kaufbeurens Trainer ließ Lewis einige Spiele lang schmoren

Der in Füssen groß gewordene 28 Jahre alte ESVK-Stürmer steht inzwischen wieder an der Seite seiner früheren Partner Branden Gracel und Sami Blomqvist auf dem Eis. Im Februar hatte ihn Trainer Rob Pallin einige Spiele lang überhaupt nicht eingesetzt (Lesen Sie hier: Der ESV Kaufbeuren und das Rätsel um Joey Lewis)

. „Sie haben sich auch sehr gefreut, dass ich wieder mit ihnen zusammenspiele“, sagt Lewis in Richtung von Gracel und Blomqvist. Sie würden ihm bei seinem Spiel helfen, letztlich aber helfe man sich gegenseitig, meint der 28-Jährige. „Wir spielen seit drei Jahren zusammen und haben dabei meistens Erfolg gehabt. Das Wichtigste ist: Es muss passen und harmonieren. Wenn es nicht passt, dann schadet es der ganzen Reihe.“ Es laufe aber derzeit für die ganze Mannschaft sehr gut, sagt Lewis.

Die Kaufbeurer haben inzwischen neun der zurückliegenden zwölf DEL2-Spiele gewonnen, darunter auch den Auftritt am Freitag gegen Bayreuth mit 4:2. „Das war ein ziemlich enges Spiel, obwohl wir von den Schüssen her dominiert haben. Bayreuths Torwart Timo Herden hat sehr gut gehalten“, sagt Lewis. Wichtig sei gewesen, in der Defensive sicher zu stehen und das Tor gegen die starke Tigers-Offensive „zuzumachen“.

Erst am Donnerstag geht es für den ESV Kaufbeuren weiter

Weil der ESVK diese Woche kein Nachholspiel hat, geht es für die Mannen von Rob Pallin erst am Donnerstag weiter. Dann gastierten die Joker bei Ex-Trainer Andreas Brockmann in Dresden. Nach der jüngsten Dresden-Partie (1:4 Ende Januar) blieben die Allgäuer in der Folge fünf Spiele lang ungeschlagen. Aktuell stehen immerhin schon wieder vier Siege am Stück zu Buche.

