Die TG Allgäu startet in die neue Zweitliga-Saison

Plus Zweitligist TG Allgäu peilt den Klassenerhalt an und setzt auf Eigengewächse wie Kilian Krapp. Der 18-Jährige hat seine Qualitäten bereits angedeutet.

Für Kilian Krapp steht die erste „richtige“ Saison mit den Turnern der Turngemeinschaft (TG) Allgäu an. Denn sein Zweitliga-Debüt im Oktober 2020 war wesentlich von der Corona-Pandemie geprägt: Weniger Wettkämpfe, keine Zuschauer. Nun freut sich der 18-Jährige aus Lauben, dass er mit der TG Allgäu unter normaleren Bedingungen antreten kann. „Der sportliche Wert war vergangenes Jahr überschaubar. Jetzt sind wir umso mehr motiviert, aber auch gespannt, was uns erwartet“, sagt Krapp.