Zwei Unterallgäuer wollen in diesem Jahr 2021 Kilometer laufen

Plus Benjamin Adelwarth und Johannes Fickel wurden während der Pandemie zu Läufern und wollen die Ultra Challenge 2021 bewältigen. Wie sie auf die Idee kamen.

Corona kann manchmal auch einen schönen Nebeneffekt haben, wenn ehrenamtliche Aufgaben und andere Hobbys komplett wegfallen und neue Wege zur Freizeitgestaltung gesucht werden müssen. Bei so manchem endet es sportlich ins Positive, wie bei den beiden Unterallgäuern Johannes Fickel und Benjamin Adelwarth.