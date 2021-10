Der TV Türkheim kürt seinen Vereinsmeister im Leichtathletik

Plus Bei der Vereinsmeisterschaft des TV Türkheim erbringen die Athleten und Athletinnen starke Leistungen. Ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich zwei Läufer.

Zum Abschluss einer erneuten Corona-Saison zeigten die Tükheimer Leichtathleten und Leichtathletinnen bei der Vereinsmeisterschaft teilweise hervorragende Leistungen. Ermittelt wurden die Besten im Vierkampf, bestehend aus Sprint, Wurf, Weitsprung und einem 800- Meter-Lauf. Fast 30 Sportlerinnen und Sportler nahmen in den Altersklassen U14 bis Aktive an den Wettkämpfen teil.