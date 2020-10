00:02 Uhr

Leistungsgerechte Punkteteilung in Dirlewang

Die Sonne schien, aber das Spiel beider Teams strahlte nicht ganz so hell: Mit einem eher unspektakulären 1:1-Unentschieden endete das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen des FSV Dirlewang gegen den SV Schöneberg.

Bedernau und Loppenhausen mit Siegen im Kampf um den Klassenerhalt

Ein streckenweise wenig berauschendes Spiel sahen die Zuschauer in der Partie Dirlewang gegen Schöneberg, das am Ende wohl auch keinen Sieger verdient gehabt hätte Neue Hoffnung schöpft der FC Loppenhausen nach dem befreienden 0:2-Auswärtssieg bei Türk Mindelheim. Auch der SV Bedernau konnte sich über einen wichtigen Sieg in Ottobeuren freuen.

Ottobeuren II – Bedernau 0:4

Tore 0:1 Andreas Stadler (47.), 0:2 Sven Hafenmayer (60.), 0:3 Sven Hafenmayer (66.), 0:4 Sebastian Wurm (22.), Zuschauer 50 Schiedsrichter Peter Skipor

Die Heimmannschaft konnte nur zu Beginn der Partie mithalten. Die Gäste aus Bedernau übernahmen immer mehr das Kommando und gingen kurz nach der Halbzeit verdient in Führung. Durch clever ausgespielte Konter erhöte der SVB das Ergebnis weiter. Am Ende ein verdienter Sieg für die Gäste. (sf)

Dirlewang – Schöneberg 1:1

Tore 1:0 Benedikt Fischer (20.), 1:1 (FE, keine Angabe) Zuschauer 150 SchiedsrichterRobin Egner

In der ersten Halbzeit war der FSV besser ging verdient in Führung, verpasste es aber die Führung auszubauen. Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel, der Gast kam besser ins Spiel und glich durch einen Foulelfmeter aus.

Türk. MN – Loppenhausen 0:2

Tore 0:1 Niklas Müller (10.), 0:2 Manuel Nußer (83.) Zuschauer 60 SchiedsrichterHelmut Lutzenberger

" Ein ganz wichtiger Auswärts-Dreier für den FC Loppenhausen, der die frühe Führung durch Niklas Müller geschickt verteidigte und in der Schlussphase die umjubelte Entscheidung gelang.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Steinheim – M. Rettenbach 1:0

Tore Daniel Poisel (52.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Michael Balmberger

Sontheim – Memmingerberg 2:2

Tore 0:1 Christopher Gordy (12.), 1:1 Christoph Rothermel (18.), 2:1 Tobias Kirchmaier (90.+1), 2:2 Marco Weber (90.+2) Zuschauer 80 Schiedsrichter Walter Maucher

Boos – Lachen 2:2 (0:2)

Tore 0:1 Felix Notz (18.), 0:2 Marco Mendler (45.), 1:2 Andreas Notz (59.), 2:2 Andre Heiligmann (85.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Ivan Zahodasenko

Themen folgen