Fitness- und Tanzstudios aus der Region sind wieder geöffnet

Plus Fitness- und Tanzstudios haben wieder geöffnet. Doch wie sieht der Neustart aus? Die MZ hat sich in einigen Studios umgehört.

Endlich – dieses Wort ist oft zu hören in diesen Tagen. Nach monatelanger Zwangsschließung durften Fitnessstudios und Tanzschulen nun wieder öffnen. Ganz so einfach ist die Wiedereröffnung aber ganz offensichtlich nicht.