vor 32 Min.

Mindelheim wartet weiter Lokalsport

Mindelheims Trainer Benedikt Deigendesch geht in der Halbzeit im Spiel gegen die DJK Ost-Memmingen nach Hause. Der 0:4-Rückstand war jedoch nicht der Grund dafür.

Von Axel Schmidt

Der TSV Mindelheim ist weiter sieglos in der Kreisliga Mitte. Auch am achten Spieltag reichte es nicht zu einem Dreier für das Team von Trainer Benedikt Deigendesch.

Mindelheim – Ost-Memming. 3:5

Tore 0:1 Tobias Keppler (15.), 0:2 Daniel Jarosch (20., HE), 0:3 Adis Smlatic (23.), 0:4 Naim Nimanaj (40.), 0:5 Daniel Jarosch (59., FE), 1:5 Riccardo Schulz (69., FE), 2:5 Sebastian Schwegle (71.), 3:5 Quirin Mack (76.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Christian Gangi

" In der Halbzeitpause meldete sich Mindelheims Trainer Benedikt Deigendesch dann ab. Zwar nicht etwa, weil seine Mannschaft bis dato „desolat“ (Deigendesch) gespielt habe, sondern vielmehr, weil ihn eine Erkältung samt Schüttelfrost ins Bett zwang. „Ich habe die zweite Halbzeit dann über den Liveticker verfolgt“, sagte Deigendesch. Und dort konnte er sehen, dass die Brandrede, die Patrick Gödrich in der Halbzeitpause statt seiner gehalten hat, Wirkung gezeigt hat. Zwar kassierten die Mindelheimer noch einen Gegentreffer, doch dann startete der TSV eine Aufholjagd, die beinahe sogar belohnt wurde. Aus einem 0:5 wurde eine Viertelstunde vor Schluss ein 3:5 – und weitere Chancen sollten folgen. „Schade, dass sich die Mannschaft nicht für die fulminante Aufholjagd belohnt hat“, sagte Deigendesch.

Mit der ersten Halbzeit war er jedoch nicht zufrieden. Auch eine Schiedsrichterentscheidung ärgerte ihn: der Handelfmeter für Memmingen. „In meinen Augen spielt der Memminger den Ball mit der Hand. Als der Schiedsrichter ihn dann sogar fragt, wusste der plötzlich von nichts mehr“, sagte Deigendesch. Sämtliche Proteste halfen nichts, der Strafstoß wurde gegeben und verwandelt, sodass Mindelheim nach 20 Minuten bereits 0:2 hinten lag. In der Folge nutzte Ost-Memmingen die Fehler in der Mindelheimer Defensive und bauten ihre Führung auf 5:0 auf. Dann sorgten die Hausherren mit drei Toren in sieben Minuten zwar noch einmal für Spannung, doch zur ganz großen Überraschung reichte es nicht mehr.

Buchloe – Amberg/Wiedergeltingen 1:2

Tore 0:1 Tobias Altmayr (2.), 0:2 Lukas Zink (20.), 1:2 Paul Tuch (70.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Emanuel Rudhart

" Vor großer Zuschauerkulissebrachten zwei schnelle Tore die Gäste in diesem Derby auf die Siegerstraße. Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe mit spielerischen Vorteilen für die Buchloe, dafür aber den etwas besseren Torchancen für die Spielgemeinschaft Amberg/Wiedergeltingen. Nach dem Anschlusstor gelang der Heimelf trotz drückender Überlegenheit der Ausgleich nicht mehr. Der Sieg war nicht unverdient, aber auch eine Punkteteilung hätte dem Spielverlauf entsprochen.

Kammlach – Woringen 3:0

Tore 1:0 Reinhold Haar (55.), 2:0 Christoph Theis (63.), 3:0 Reinhold Haar (82.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Julien Seiler

" In einer Partie auf Augenhöhe zeigten beide Mannschaften eine durchschnittliche Leistung. Da Kammlach verletzungsbedingt auf seinen Mittelfeldstrategen Tobias Albenstetter verzichten musste und in der Anfangsphase seinen Kapitän Maximilian Eisenmann verlor, kam die Heimelf schwer ins Spiel. Beide Teams verzeichneten wenig Torabschlüsse wobei der TSV Kammlach leicht Feldvorteile hatte. Dies änderte sich in der zweiten Halbzeit nach einem Freistoß, der über Umwegen zu Torjäger Reinhold Haar kam, der zum 1:0 einschob. Kurz darauf erhöhte Christoph Theis auf 2:0 – und brachte Kammlach in die komfortable Situation, Woringen auskontern zu können. Das gelang am besten in der 82. Minute, als wiederum Haar das 3:0 erzielte.

Dirlewang – Legau 1:4

Tore 0:1 Valentin Graf (64.), 0:2 Stefan Briechle (70.), 1:2 Christian Danner (87.), 1:3 Stefan Hörmann (90., FE), 1:4 Peter Fliegel (90. + 1) Zuschauer 100 Schiedsrichter Thomas Buhl

" In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatte Schlusslicht FSV Dirlewang durch zwei abgefälschte Schüsse zwei gute Torchancen. Das Abschlussglück aber fehlte den Hausherren in diesen Szenen. Auch in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit wogte das Spiel hin und her. Mit zunehmender Spieldauer aber bekam Legau ein läuferisches und spielerisches Übergewicht und ging innerhalb von nur fünf Minuten mit 2:0 In Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Danner keimte zwar nochmals Hoffnung auf, doch Legau aber in der Schlussphase wacher und erzielte zwei weitere Treffer zum verdienten Auswärtssieg.

