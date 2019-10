vor 37 Min.

Mit zwei Meistertiteln in die Winterpause

Der TC Kirchheim absolviert eine erfolgreiche Sommerrunde – vor allem im Nachwuchs

Die Tennis-Punktrunde ist vorbei und wieder einmal kann der TC Kirchheim mit dem Verlauf sehr zufrieden sein. Mit insgesamt elf Mannschaften, darunter sechs Teams im Nachwuchsbereich, nahm er an den Mannschaftswettbewerben teil. Dabei konnten die Kirchheimer Teams zwei Meisterschaften und diverse zweite Plätze für sich verbuchen.

Das jüngste Team beendete die Saison mit einer makellosen Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen und sicherte sich somit den Meistertitel.

Die Mädchenmannschaft schlug in einer starken Bezirksklasse 1 auf und schloss diese mit einer Bilanz von drei Siegen und vier Niederlagen auf dem fünften Platz ab.

Das noch sehr junge Knabenteam blieb in allen fünf Begegnungen ungeschlagen, vier Spiele konnten gewonnen werden und einmal kam es zu einer Punkteteilung. Somit standen am Ende der erste Platz und der zweite Meistertitel für den TC Kirchheim in der Saison 2019 zu Buche.

Die zweite Juniorinnenmannschaft schlug in der Bezirksklasse 2 auf und musste sich in sechs Spielen nur einmal geschlagen geben. Das Ergebnis: ein starker zweiter Platz hinter dem ungeschlagenen Meister vom SSV Illerberg-Thal. Eine Liga darüber, in der Bezirksklasse 1, beendete die erste Juniorinnenmannschaft die Runde mit demselben Resultat. Mit einer Bilanz von 10:2 Punkten reihten sich die Juniorinnen I schließlich ebenfalls auf einem starken zweiten Platz in der zweithöchsten Spielklasse Schwabens ein.

Die Juniorenmannschaft trat in der Kreisklasse 1 an und belegte nach zwei Siegen und vier Niederlagen den fünften Rang.

Die zweite Damenmannschaft spielte erneut als 4er-Mannschaft und beendete die Saison mit 9:5 Punkten, was einen starken zweiten Platz bedeutete. Bis zum letzten Spieltag kämpfte die erste Damenmannschaft gegen den Abstieg aus der Bezirksklasse 2. Am Ende fehlte lediglich ein gewonnenes Match zum Klassenerhalt. Das Team beendete die Saison mit zwei Siegen aus sieben Spielen auf dem siebten Rang und spielt somit nächstes Jahr in der Kreisklasse 1.

Die Herren 40 belegten in der Kreisklasse 1 den vierten Platz mit einer ausgeglichenen Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen.

Nach einer starken Saison schloss die zweite Herrenmannschaft die Saison mit vier Siegen aus sechs Spielen auf einem sehr starken zweiten Platz in der Kreisklasse 2 ab. Die erste Herrenmannschaft hatte es bis zum letzten Spieltag selbst in der Hand, die Meisterschaft zu gewinnen. Nach der zweiten Saisonniederlage beim verdienten Aufsteiger TC Illertissen stand dann jedoch der zweite Platz in der Bezirksklasse 2 fest. (ewö)

