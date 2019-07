vor 34 Min.

Oberrieder laufen, bis die Socken qualmen

Der SV Oberrieden richtet eigenes Finale zum Projekt Lauf10! aus.

Die große Laufaktion Lauf10!, die der Bayerische Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Leichtathletikverband (BLV) und der TU München veranstaltet, biegt auf die Zielgerade ein. Am kommenden Freitag, 12. Juli, findet der Abschlusslauf in Wolnzach statt.

Ziel der Aktion, die es seit nunmehr elf Jahren gibt, ist es, Sportmuffel innerhalb von zehn Wochen fit für einen Zehnkilometerlauf zu machen. Dazu wird etwa in verschiedenen Vereinen ein Lauftreff angeboten. So auch beim SV Oberrieden. Der hat nun seinen eigenen Trainingsabschluss gefeiert.

28 Kinder – darunter mit vier Jahren Alexia Niederreiner als Jüngste – und 68 Erwachsene waren gekommen, um den Erfolg ihres Trainings zu begutachten. Während die Kinder eine verkürzte Strecke liefen, gingen die Erwachsenen an die Zehn-Kilometer-Runde. Das Angebot, angesichts der Hitze einen Teil abzukürzen, nahm kein Läufer in Anspruch.

Am Ende kamen alle Läufer durch, auch Eduard Lutz. Er war mit 76 Jahren der älteste Teilnehmer, ließ es sich aber nicht nehmen, nach dem Zieleinlauf noch zusammen mit den anderen den Sieg über den inneren Schweinehund zu feiern.

Die schnellste Zeit lief Paulo Marques vor Robert Schmid und Christoph Simon. (axe)

Themen Folgen