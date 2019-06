vor 34 Min.

Schönebergs vorletzte Chance

Der SV Schöneberg kämpft am Mittwoch im Relegationsspiel um den Klassenerhalt in der Kreisklasse. Trainer Marcus Eder sieht sein Team gut vorbereitet.

Von Axel Schmidt

Die Kreisklasse Allgäu 2 ist ohne den SV Schöneberg kaum vorstellbar: Seit dem Kreisliga-Abstieg 2010 gehören die Schöneberger der Liga an – und doch könnte diese Ära in diesem Jahr zu Ende gehen.

Als Tabellenzwölfter rettete man sich nach einer desaströsen Hinrunde wenigstens noch in die Relegation. Dort wartet am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) in Lauben der FC Benningen (12. A-Klasse Allgäu 1). Der Sieger hat seinen Platz in der Kreisklasse sicher. Der Verlierer muss nochmals ran und hat damit eine zweite Chance auf den Klassenerhalt, wenn es gegen den Vizemeister der A-Klasse Allgäu 5 geht.

Schöneberg erwartet einen kampf- und laufstarken Gegner

Doch auf das will man sich in Schöneberg gar nicht erst einlassen. Gleich im ersten Anlauf soll der Klassenerhalt gepackt werden. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Trainer Marcus Eder mit Blick auf den Gegner FC Benningen. Er erwartet ein kampfbetontes und leidenschaftlich geführtes Spiel beider Mannschaften. „Ein Leckerbissen wird es wohl eher nicht. Der, der weniger Fehler macht, gewinnt das Spiel.“

Eder kam in der Winterpause für den glücklosen Anton Wieser und stabilisierte die Mannschaft. „Hut ab vor den Jungs, die haben voll mitgezogen. Im Winter hat doch keiner mehr mit Schöneberg gerechnet“, sagt Eder. Er wechselt nach der Saison zum FC Memmingen 2, will aber den SV Schöneberg nicht als Absteiger verlassen. „Das würde mir schon nahegehen. Nicht wegen mir, auch wenn es mein erster Abstieg wäre. Aber für die Jungs täte es mir leid“, sagt Eder.

Für ihn beginnt bereits am Pfingstmontag die neue Aufgabe. „Ich gehe davon aus, dass wir am Mittwoch schon alles klar machen. Dann habe ich wenigsten ein paar Tage Sommerpause“, sagt Eder.

