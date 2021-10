Türkheims Torhüter Baum ist der Fels in der Brandung

Plus In einem intensiven Nachbarschafts-Derby setzt sich der SVS Türkheim deutlich mit 4:1 gegen den FC Bad Wörishofen durch. Doch der Sieg ist teuer erkauft.

Letztlich klar und deutlich gewann der SVS Türkheim das Derby im eigenen Stadion gegen den FC Bad Wörishofen. Allerdings wurde der Sieg von einer schweren Verletzung eines Türkheimer Spielers überschattet.