vor 2 Min.

TSV Mindelheim darf wieder in die Maristenhalle

Plus Als das Schulwerk der Diözese Augsburg seine Sporthallen für Vereine sperrte, schien sogar die Saison der Handballer gefährdet. Nun aber kommt die Wende.

Von Axel Schmidt

Der Handballbezirk Alpenvorland ist am vergangenen Wochenende in die neue Spielzeit gestartet – allerdings zum großen Teil erst einmal ohne Spiele mit Beteiligung des TSV Mindelheim. Einzig die D-Junioren absolvierten ihr erstes Punktspiel (und gewannen dies mit 36:18 deutlich gegen die SG Kaufbeuren/ Neugablonz).

Ausgetragen wurde die Partie in der Sporthalle an der Brennerstraße in Mindelheim – eine der „Ersatzhallen“ für die Dreifachsporthalle des Maristenkollegs. Diese war zum Schulbeginn vom Schulwerk der Diözese Augsburg für außerschulischen Sportbetrieb ursprünglich bis Allerheiligen gesperrt worden. Diese Sperrung ist nun aber wieder aufgehoben.

Den Mindelheimern fällt ein Stein vom Herzen

„Seit Mittwoch haben wir grünes Licht vom Schulwerk, dass wir die Dreifachsporthalle wieder nutzen dürfen“, sagt Thomas Vogt, Abteilungsleiter der Mindelheimer Handballer. „Wir hatten gehofft, dass wir ab November wieder reindürfen. Dass es jetzt schon wieder klappt, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt er. Sämtliche Trainings- und Spielzeiten könnten nun wieder 1:1 am Maristenkolleg aufgenommen werden.

Vorsorglich hatte man sich vor wenigen Wochen um Ersatz gesorgt. In der Brennerhalle in Mindelheim gab es noch vereinzelte Hallenzeiten, in Bad Wörishofen wurde für den Monat Oktober die Dreifachhalle für bestimmte Trainingszeiten angemietet. Die Kosten hielten sich dafür laut Vogt im Rahmen. Dennoch ist er froh, dass nun in der „Heimhalle“ wieder Handballbetrieb möglich ist.

Mit dem Verband Spielverlegungen abgestimmt

Der Spielplan bei den Damen (Bezirksoberliga) und den Herren II (Bezirksklasse West) hatte für das vergangene Wochenende zwei Heimspiele vorgesehen, die aber verlegt werden konnten. „Da ist uns der Verband entgegengekommen“, sagt Vogt. Die erste Herrenmannschaft greift erst am kommenden Sonntag (17 Uhr) auswärts in Schongau in den Ligaspielbetrieb ein. „Die Herren haben in Bad Wörishofen trainiert und auch Testspiele auswärts absolviert. Die sind fit“, sagt Vogt.

Am Wochenende sind die Mindelheimer Handballer erst einmal auswärts dran. Ob der darauffolgende Heimspieltag dann mit Zuschauern abgehalten werden kann, ist laut Vogt jedoch noch nicht klar.

Mehr zum Handball in Mindelheim lesen Sie hier:

Themen folgen