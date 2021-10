Tennis

17:59 Uhr

Überraschende Titelgewinne für den TC Kirchheim

Plus Der TC Kirchheim stellt nur drei Teams im Spielbetrieb, wird aber zweimal Meister.

Erfolgreiche Rückkehr in die Verbandsrunde: Nachdem in der vergangenen Saison corona-bedingt auch beim TC Kirchheim die Verbandsrunde entfiel und die Mitglieder dafür ihre Leidenschaft eifrig im Training auslebten, kehrte in diesem Jahr das Herzstück des Spielbetriebs auf die Anlage des TCK zurück. Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit zu Beginn der Saison, insbesondere im Jugendbereich, nahmen lediglich die Junioren, die Damen sowie die Herrenmannschaft an der Punktrunde teil. Dabei sprangen jedoch zwei so nicht unbedingt zu erwartende Meistertitel heraus.

