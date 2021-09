Der TTSC Warmisried startet mit einer Niederlage

Plus Im ersten Saisonspiel muss sich der TTSC Warmisried der TSG Thannhausen knapp geschlagen geben. Daran kann auch das Spitzendoppel nichts ändern, das wieder ran darf.

Der kleine Plastikball fliegt wieder durch die Hallen: Den Auftakt in die neue Tischtennissaison absolvierte der TTSC Warmisried als klassenhöchster Verein aus der Region mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Thannhausen. Allerdings war die Saisonpremiere nicht von Erfolg gekrönt.