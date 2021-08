Türkheim/Bad Wörishofen

Lange Warteliste beim Sonnenhof-Golfturnier

Das Steigenberger Hotel „Der Sonnenhof“ in Bad Wörishofen hatte zum 18. Sonnenhof-Golfcup auf Gut Ludwigsberg in Türkheim eingeladen. Darüber freuten sich (von links) Golfpräsident Rudolf Wiedemann, Petra und Marcus Wilhelm als Gewinner der Nettowertung A und Hoteldirektor Peter Messner.

Plus Erfolgreiche Neuauflage des Sonnenhof-Golfcups auf Gut Ludwigsberg in Türkheim.

Von Marcus Barnstorf

Spaß haben und dabei Gutes tun, das erfuhren die rund 70 Sportlerinnen und Sportler aus dem In- und Ausland beim diesjährigen Sonnenhof Golf-Cup auf Gut Ludwigsberg in Türkheim. Veranstalter Peter Messner, Hoteldirektor des Steigenberger Hotels „Der Sonnenhof“ in Bad Wörishofen, musste im Vorfeld einigen Spielerinnen und Spielern die Teilnahme an dem traditionsreichen Turnier absagen und sie auf eine Warteliste setzen. Doppelt so viele wären spielbereit gewesen.

