06:32 Uhr

Türkheim hat das Jubeln nicht verlernt

Im sechsten Anlauf klappt es: Der SVS Türkheim gewinnt gegen den VC Amberg sein erstes Heimspiel in dieser Saison. Vor allem ein Spieler drückt der Partie seinen Stempel auf.

Endlich! Die erste Herrenmannschaft des SVS Türkheim kann ihren ersten Heimsieg in der Regionalliga feiern. Gegen den Tabellenvierten aus Amberg verbuchten die Türkheimer nach neun sieglosen Spielen in Folge die ersten drei Heimpunkte auf der Habenseite. Türkheim bleibt zwar mit nun sieben Punkten Tabellenletzter, konnte aber den Abstand noch oben verringern, was der Moral neuen Schwung geben sollte. Die zweite Mannschaft zeigte einen perfekten Spieltag in der Bezirksliga.

Regionalliga Sehr zufrieden zeigte sich Spielertrainer Robert Frey: „Heute haben wir mal unser ganzes Leistungsvermögen abgerufen. Vor allem unsere jungen Spieler Michael Ebel und David Scherer lieferten eine starke Partie ab.“ Der angesprochene Ebel holte durch gute Blockarbeit einige Punkte und David Scherer überzeugte in Angriff und Annahme. Der fleißigste Punktesammler war aber wie schon im Spiel gegen Grafing 2 der bärenstarke Fabian Scherer, der von Zuspieler Johannes Ackermann immer wieder gesucht und auch gefunden wurde.

Nur selten fand der gegnerische Block ein Mittel gegen die harten Angriffsschläge des Kapitäns. Vor allem aus der Rückraumposition holte Scherer Punkt für Punkt. So war es größtenteils sein Verdienst, dass Türkheim den ersten Satz mit 25:21 gewann.

Im zweiten Satz spielt Türkheim zu zaghaft

Weniger gut verlief der zweite Satz. Zwar konnten sich die Hausherren zu Beginn einen 5:2-Vorsprung erspielen, dann lief aber nicht mehr viel zusammen. Die Gäste holten auf und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Den Türkheimern gelang kaum mehr etwas, zaghafte Aufschläge animierten den Gegner geradezu, durch Schnellangriffe über die Mittelposition zu Punkten zu kommen. So ging der zweite Satz mit 16:25 verloren.

Wie ausgewechselt präsentierten sich die Gastgeber im dritten Satz. Schnelles und punktgenaues Zuspiel von Johannes Ackermann ermöglichte es den Türkheimer Angreifern, immer wieder erfolgreich zu punkten. Besonders auffällig zeigte sich Libero Fabian Birkholz, der nicht nur in Annahme und Abwehr glänzte, sondern auch immer wieder den Ball so zuspielte, dass die Angreifer Sebastian Schorer und Robert Frey erfolgreich waren. Ein begeistert mitgehendes Publikum war ein weiter Garant dafür, dass sich die Türkheimer in einen wahren Spielrausch pushten. Der Lohn war der Satzgewinn mit 25: 20.

Auch im vierten Satz blieb es bei der Überlegenheit der Gastgeber. Stellenweise führte man mit fünf und mehr Punkten und es war nur eine Frage der Zeit, bis die Türkheimer zum Matchball aufschlugen. Im Gegensatz zu früheren Spielen zeigte man nun Nervenstärke. Zwar konnten die Amberger bis auf 24:21 verkürzen, aber Fabian Scherer krönte seine starke Leistung mit dem verwandelten Matchball zum 25:21-Sieg. (wern)

Die zweite Mannschaft feiert zwei glatte Siege

Bezirksliga Mit elf Spielern fuhr die zweite Türkheimer Herrenmannschaft zum Auswärtsspieltag nach Weil. Das erste Spiel bestritt sie gegen den Gastgeber, die Lechrain-Volleys. Mussten die Türkheimer im Hinspiel den Weilern noch zwei Sätze überlassen und konnte nur knapp mit 3:2 gewinnen, führte der diesmal wesentlich breitere Kader, die gute Stimmung auf dem Feld und der Wille drei Punkte mit nach Hause zu nehmen zu einem klaren 3:0-Sieg. Im zweiten Spiel hieß der Gegner dann TSV Pfuhl.

Hier wiederholten die Türkheimer den 3:0-Sie wie im Hinspiel, mussten aber im zweiten Satz lange einem Rückstand hinterherrennen. Erst ein Doppelwechsel brachte mehr Konstanz in Angriff und Block, sodass der Satz noch gedreht und mit 25:22 gewonnen werden konnte. Im dritten Satz konnten Außen-, Diagonal-, sowie Mittelangreifer nach Belieben punkten und man gewann den letzten Satz sehr deutlich mit 25:12 und das Spiel mit 3:0. (svs)

