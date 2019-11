Wörishofer Wölfe wollen Ulmer ärgern

Plus Der EV Bad Wörishofen ist zu Gast bei Spitzenreiter - und will gegen den Ex-Trainer die Hinspiel-Schmach vergessen machen.

Die Aussichten auf ein erfolgreiches Wochenende sind beim EV Bad Wörishofen alles andere als rosig: Als Tabellen-Neunter (sechs Punkte) gastieren sie am heutigen Freitag (20 Uhr) beim souveränen Spitzenreiter VfE Ulm/Neu-Ulm.

Acht Spiele, acht Siege lautet die Bilanz der Donaustädter. Einzig gegen Bad Aibling musste die Mannschaft des ehemaligen Bad Wörishofer Trainers Robert Linke ins Penaltyschießen gehen – und gewann dieses. Mit 51 Toren stellen die Devils (zusammen mit dem ESC Kempten) die treffsichersten Sturmreihen der Liga. Das haben auch schon die Wörishofer Wölfe zu spüren bekommen. Im Heimspiel gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm setzte es vor vier Wochen eine 0:8-Klatsche.

Einer, der trotz der Euphorie über die hochkarätigen Neuzugänge vor der Saison auf die Bremse drückte, war Co-Trainer Stefan Kujan. Während andere den EVW schon in den Play-offs spielen sahen, gab er den Klassenerhalt als Ziel aus. „Uns fehlen die Erfahrung und das Miteinander auf längere Zeit hinaus“, sagt Kujan. Das habe man in den ersten Spielen gemerkt. Vor einer Woche gegen den EV Pfronten dann habe die Mannschaft jedoch gezeigt, was sie kann. „Da war ich echt stolz auf die Mannschaft“, sagt Kujan über den 10:1-Heimsieg.

Dass es zwei Tage später gegen den ESV Buchloe wieder eine Niederlage gab, sei eben jener Unerfahrenheit geschuldet gewesen. Gegen den Tabellenführer wollen die Wölfe etwas gut machen. „Ich fahre zu keinem Spiel, um zu verlieren“, sagt Kujan. „Es wird keine leichte Aufgabe, klar. Aber wir wollen die Ulmer ärgern und auf jeden Fall etwas für uns mit nach Hause nehmen.“ Schließlich zähle in dieser Saison jeder Punkt.