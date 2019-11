vor 24 Min.

Zaisertshofen feiert lang ersehnten Heimsieg

Plus Gegen Mittelneufnach führt der TSV früh - und rettet dieses 1:0 über die Zeit. Lokalrivale SV Mattsies macht es weniger spannend.

Von Axel Schmidt

Frühstart in Zaisertshofen, Torreigen in Mattsies und Elfmeterduell in Türkheim. Der erste Rückrundenspieltag in der Kreisklasse Allgäu 2 hatte viel zu bieten. Der Tabellenführer TSV Kirchheim ließ sich auch von Verfolger FC Buchloe nicht vom Kurs abbringen:

Der TSV Kirchheim bleibt auf Kurs Einzig die Partie FC Bad Wörishofen – SVO Germaringen 2 wurde bereits im Vorfeld abgesagt. Zaisertshofen – Mittelneufnach 1:0 Tor 1:0 David Wiedemann (1.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Michael Jäger Der TSV Zaisertshofen startete besser in die Partie und ging bereits in der ersten Minute durch Wiedemann in Führung. In der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber klar die dominantere Mannschaft, jedoch konnten sie ihre zahlreichen Chancen nicht veredeln. Daher blieb es beim knappen, aber lang ersehnten 1:0-Heimsieg. Türkheim – W’geltingen/Amberg 1:1 Tore 0:1 Patrick Hofmann (12. FE), 1:1 Valentin Terec (23., FE) Zuschauer 120 Schiedsrichter Johanna Klamper Im Eiskeller Wertachstadion entwickelte sich von Anfang an ein intensives und gutes Kreisklassenspiel. In der zwölften Minute wurde Gästestürmer Lukas Zink steil in den Strafraum geschickt und konnte nur durch ein Foul gebremst werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Hofmann sicher zum 0:1. Doch es dauerte nur zehn Minuten, da wurde Türkheims Thomas Gaschler vom Gästekeeper von den Beinen geholt, auch hier wurde der Strafstoß sicher durch Terec zum 1:1 verwandelt. In der Folge hatten die Gäste insgesamt die besseren Torchancen und der SV Salamander konnte sich bei seinem sehr guten Torwart Christian Baum bedanken, dass es bis zum Ende bei der Punkteteilung blieb. Mattsies – Eppishausen 5:0 Tore 1:0 Robert Senner (2.), 2:0 Dominik Griebel (68.), 3:0 Cesar Machado (78.), 4:0 Roland Paulus (82.), 5:0 Daniel Häring (84., FE) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ercan Sevik Angeführt von einem überragenden Kapitän Michael Schropp hat der SV Mattsies den nächsten überzeugenden Heimsieg gefeiert. Gegen bissige, aber ideenlose Gäste aus Eppishausen war der SVM das bessere und cleverere Team und gewann völlig verdient mit 5:0 und verwöhnte die Zuschauer bei eisigen Temperaturen gerade in Halbzeit zwei mit herzerwärmendem Offensivfußball. Einziger Wermutstropfen: die verletzungsbedingte Auswechslung des agilen Senner. Die weiteren Spiele im Stenogramm: Baisweil-Lauchdorf – Pforzen 1:1 Tore 0:1 Stefan Kreit (39.), 1:1 Max Steinhauser (42.) Zuschauer 140 Schiedsrichter Daniel Uhrmann Jengen – Waal 6:1 Tore 1:0 Sebastian Pfister (5.), 2:0, 3:0 Robert Schmieden (17., 20.), 4:0 Maximilian Glas (24.), 5:0 Björn Bauer (47.), 5:1 Ludwig Wörle (59.), 6:1 Björn Bauer (84.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Michael Großkopf

