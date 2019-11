Zaisertshofen zeigt Moral

Plus Der TSV holt dreimal einen Rückstand beim SVO Germaringen 2 auf.

Torreiches Remis in Germaringen und Heimsiege der Verfolger. Es war einiges geboten, nur nicht in Eppishausen und Waal: Die Paarungen SC Eppishausen – TSV Kirchheim sowie TV Waal – FC Bad Wörishofen wurden abgesagt.

Pforzen – Türkheim 2:0

Tore 1:0 Markus Lahner (67.), 2:0 Stefan Kreit (88.)

Rot Christian Baum (Türkheim, 40.)

Zuschauer 80

Schiedsrichter Sebastian Ostenrieder

Lange wehrten sich die Türkheimer in Unterzahl, doch am Ende setzte sich Pforzen mit 2:0 durch.

Germaringen 2 – Zaisertshofen 4:4

Tore 1:0 Daniel Schmid (6.), 1:1 Dominik Schäffler (24.), 2:1, 3:1 Timo Wörz (35., 38.), 3:2 Daniel Schießl (43.), 3:3 Rafael Freiberger (72.), 4:3 Timo Wörz (75.), 4:4 Julian Egger (87.)

Zuschauer 50

Schiedsrichter Christian Schießl

Der TSV Zaisertshofen verhindert durch seine tolle Moral die Wörz-Gala in Germaringens. Denn Timo Wörz schien mit drei Toren bereits der Spieler des Spiels zu werden, doch dann schlug Zaisertshofens Egger kurz vor Schluss zu und sicherte seinem Team einen Punkt.

Mittelneufnach – Baisweil 2:1

Tore 1:0 Robert Kugelmann (34.), 1:1 Immerz (43.), 2:1 Thomas Seehuber (64.)

Zuschauer 120

In einer umkämpften Partie ging Mittelneufnach verdient in Führung, kassierte jedoch kurz vor der Halbzeit durch einen schönen Freistoß den schmeichelhafte Ausgleich. Die Heimelf zeigte sich geschockt und durfte froh sein, nicht auch noch in Rückstand zu geraten. Doch ein Standard sicherte dann doch noch die drei Punkte.

Im Spiel der Woche standen sich die SG Amberg/Wiedergeltingen und der SV Mattsies gegenüber:

Die weitere Partie im Stenogramm:

Buchloe – Jengen 4:0

Tore 1:0 Sebastian Kaufmann (12.), 2:0 Marcel Halder (24.), 3:0, 4:0 Sebastian Kaufmann (72., 74)

Gelb-Rot Michael Drexl (Buchloe, 90.), Ball wegschlagen

Zuschauer 50

Schiedsrichter Ernst Hontschik