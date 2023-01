In Eppishausen herrscht eine Stimmung wie im Ally Pally

Plus Zum dritten Mal richtet der SC Eppishausen ein Dartsturnier für Hobbymannschaften aus. Dabei ist nicht nur Konzentration, sondern auch Kondition gefragt.

Einmal im „Ally Pally“, dem Londoner Alexandra Palace, dabei sein, in dem die Darts-Weltmeisterschaft stattfindet – ein Traum jedes Darts-Fans. Diese Stimmung, die an den Karneval erinnert, ist einmalig. Doch deswegen muss man nicht zwingend bis nach London reisen.