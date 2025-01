Celtics und Wölfe stehen vor dem Einzug in die Play-offs

Auch wenn es rechnerisch noch nicht ganz unter Dach und Fach ist: Wer zweifelt angesichts des bisherigen Saisonverlaufs noch daran, dass der ESV Türkheim und der EV Bad Wörishofen im Gleichschritt in die Play-offs der Eishockey-Bezirksliga einziehen? Am Wochenende sollen nun auch die letzten Funken Restzweifel zerstreut werden.

Der ESV Türkheim führt die Tabelle der Bezirksliga West unangefochten an, hat alle seiner 15 Spiele gewonnen und nur bei der letzten Partie ein Pünktchen abgeben müssen. Bei der SG Maustadt mussten die Celtics ins Penaltyschießen gehen, ehe der nächste Sieg feststand. Wäre den Türkheimern ein Sieg in der regulären Spielzeit gelungen, hätten sie am vergangenen Wochenende schon den Einzug in die Play-offs feiern können.

Der ESV Türkheim ist einer von nur drei ungeschlagenen Bezirksligateams in Bayern

Das wollen die Türkheimer, die neben dem EHC Stiftland Mitterteich (Bezirksliga Nord) und dem ERC Regen (Bezirksliga Mitte) die einzige ungeschlagene Mannschaft in der bayerischen Bezirksliga sind, nun am Wochenende nachholen. Nach zuletzt vier Auswärtsspielen in Folge sind sie nun gleich zweimal auf eigenem Eis gefordert: Am Freitagabend empfangen die Celtics die EA Schongau 1b (19.30 Uhr), am Sonntag (16.30 Uhr) kommt die SG Bad Bayersoien/Peiting 1b nach Türkheim.

Der ESV Türkheim (gelbe Trikots) und der EV Bad Wörishofen (weiß-blaue Trikots) wollen am Wochenende den Einzug in die Play-offs perfekt machen. Foto: Andreas Lenuweit

Die Schongauer tragen derzeit die rote Laterne der Bezirksliga West während der ESV Türkheim weiterhin vom Sonnenplatz der Gruppe grüßt. Die Rollen könnten also kaum klarer verteilt sein. Um seiner Favoritenrolle gerecht zu werden, muss der ESVT aber dennoch eine Top-Leistung aufs Eis bringen. Am Sonntag trifft die Hitzelberger-Truppe dann auf ein Top-Team der laufenden Saison. Die SG Bad Bayersoien/Peiting 1b belegt aktuell den vierten Tabellenplatz. Eine Durststrecke von vier Niederlagen aus fünf Spielen Mitte der Saison wirft einen Schatten auf die ansonsten starke Saison der Oberbayern.

Schon das Hinspiel im November hat den Celtics alles abverlangt und konnte erst in letzter Sekunde gewonnen werden. Zwar besteht für die Gäste keine Möglichkeit mehr, einen der beiden Play-off-Plätze zu erreichen, dennoch wird die Motivation der Gäste hoch sein, sich für die knappe Niederlage im Hinspiel zu revanchieren. Auf Türkheimer Seite wieder mit dabei sind die genesenen Maximilian Döring und Max Schorer, die beide nach ihrer langen Verletzung diese Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind. Aus beruflichen Gründen fehlen wird Florian Kaiser.

Der EV Bad Wörishofen ist ebenfalls doppelt im Einsatz

Auch der EV Bad Wörishofen ist am Wochenende doppelt gefordert. Zunächst treten die Wölfe am Freitag (20 Uhr) zum Nachholspiel beim EC Oberstdorf an, ehe am Sonntag (17 Uhr) die SG Maustadt in der Eisarena als Gegner kommt. In Oberstdorf können die Wölfe die letzten fehlenden Punkte für die Play-off-Qualifikation einfahren, um auch den Verfolgermannschaften rechnerisch keine Chance mehr zu bieten. In der Vergangenheit waren die Duelle in Oberstdorf eine hitzige Angelegenheit, denn vor dem heimischen Publikum haben die Eisbären stets eine kämpferische Leistung geboten. Für das Auswärtsspiel haben Fans der Wölfe die Möglichkeit, im Mannschaftsbus mit nach Oberstdorf zu fahren – Abfahrt ist um 16.30 Uhr an der heimischen Arena in Bad Wörishofen.

Gegen die SG Maustadt erwarten die Wörishofer Wölfe wieder ein schweres Spiel. Im Hinspiel setzten die Wölfe (rot-weiße Trikots) mit 6:3 durch. Foto: Siegfried Rebhan

Am Sonntagabend um 17 Uhr steht für die Wölfe das letzte Heimspiel in der Hauptrunde auf dem Programm. Zu Gast ist die SG Maustadt aus Memmingen. Die Wölfe dürften gewarnt sein, denn die Memminger sind das einzige Team der Liga, das dem ESV Türkheim bislang einen Punkt abgetrotzt hat. Kadertechnisch wird es für Wölfe-Coach Charly Schönberger ähnlich wie am vergangenen Wochenende: Patrick Münch und Christoph Heckelsmüller fehlen weiterhin krankheitsbedingt. Auch hinter Jonas Schwarzfischer, Moritz Egger und Jos Busch steht noch ein Fragezeichen. Ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig.

Dominik Held wird am Wochenende wieder das Bad Wörishofer Tor hüten. Foto: Andreas Lenuweit

Die leichteste Entscheidung hat Schönberger dabei auf der Torhüterposition: Einzig Dominik Held steht zur Verfügung und wird in beiden Spielen zwischen den Pfosten stehen. „Wir müssen wahrscheinlich wieder in den einzelnen Reihen rotieren und den einen oder anderen Spieler ersetzen – ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir dennoch ausreichend spielerische Qualität im Kader haben, um den Ausfall von fast einem ganzen Block Leistungsträgern zu ersetzen“, meint Schönberger. „Jetzt müssen andere Spieler in die Bresche springen und Verantwortung auf dem Eis übernehmen.“