Im Bad Wörishofer Kurpark fliegen die Frisbees

Die fliegenden Scheiben zischten kürzlich wieder durch den Bad Wörishofer Ostpark. Kenner wissen: Das ist das Revier der Discgolf-Abteilung des TSV Bad Wörishofen. Und die richtete jüngst ein Turnierwochenende aus. Zunächst war dies für anfang Juni geplant, doch das Hochwasser machte einen Strich durch den Turnierkalender.

Stattdessen wurde nun im Juli die siebte Auflage der TSV BW Open, das „Jedermann-Turnier“ im Rahmen der Südstaatentour 2024, von den Wörishofer Kettarüttlern ausgetragen. Das Besondere an dieser Turnierserie: Hier können auch Hobbyspieler und Turniereinsteiger in einer eigenen Division teilnehmen, wodurch wieder viele Spielerinnen und Spieler aus Österreich und dem süddeutschen Raum in Bad Wörishofen am Start waren.

Die Wörishofer Kettarüttler waren am Samstag mit sechs Teilnehmern vertreten: Mit Willi Terbeck (2. Platz in der Division Rating bis 900), Martin Klein (2. Platz in der Division Rating über 900) und Alexander Schmidt (3. Platz in der Division Neueinsteiger) konnten sich gleich drei Kettarüttler auf dem Podium platzieren.

Einen Tag später stand dann bei den 6. Kneipp Open der sportliche Wettkampf im Vordergrund. Dieses Turnier, das im Rahmen der Discgolf-Serie Süd ausgetragen wird, geht es um Platzierungen und Rangpunkte für die German Tour des Deutschen Frisbeeverbandes. Entsprechend nehmen hier nur Vereinsspieler teil. Aufgrund der Vielzahl der Anmeldungen zu den Kneipp Open war das Starterfeld auf 90 Startplätze erhöht worden.

Lokalmatador Peter Teuchert (Mitte) gewann die Mastersklasse Ü60. Foto: Karin Renz

Von den gastgebenden Kettarüttlern waren neun Discgolfer in den verschiedenen Divisionen am Start, fünf von ihnen konnten sich am Ende über einen Podestplatz freuen. In der Divison Open erspielte sich Martin Klein den zweiten Platz. Bei den Mastern Ü40 holte sich Alexander Müller den dritten Platz. Peter Teuchert gewann die Divison Master Ü60. Bei den Damen Open gab es mit Simone Schmid und Patricia Rodewald in der Mastersklasse Ü40 zwei zweite Plätze.

Am Ende eines sportlichen und sommerlich heißen Discgolf-Wochenendes machten sich die Teilnehmer auf die teils mehrstündigen Rückreisen. Im Gepäck der Termin des Kettarüttler Glühwein Doubles im November, für die viele bereits ihr Kommen zugesagt haben. Für die bayerischen Teilnehmer stehen demnächst die vierten bayerischen Discgolf-Meisterschaften auf dem Terminplan, die im kommenden Jahr in Bad Wörishofen stattfinden werden.

Wer Discgolf selbst mal ausprobieren möchte, kann zum offenen Discgolf-Treff der Wörishofer Kettarüttler, jeweils mittwochs um 18.30 Uhr auf der Anlage im Ostpark, kommen. Anmeldungen sind im Internet unter www.discgolf-bw.de möglich.