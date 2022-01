Eishockey

15:17 Uhr

Der ESV Kaufbeuren kommt nicht aus der Krise

Plus Ein Verteidiger wird freigestellt, der Vertrag mit einem Stürmer aufgelöst: Die Vorbereitung auf das Spiel gegen Heilbronn war für den ESVK alles andere als gut.

Von Manuel Weis

An Weckrufen mangelte es dem ESV Kaufbeuren in der zurückliegenden Woche nicht. Zunächst stellte die sportliche Leitung mit Sören Sturm den Nummer-eins-Verteidiger der Joker frei, dann folgte die vom Spieler gewünschte Vertragsauflösung Branden Gracels. Und beim Einlauf zum Spiel am Freitagabend gegen die Heilbronner Falken bimmelten die (wenigen) Anwesenden in der Erdgas Schwaben Arena laut mit Kuhglocken. Zumindest für dieses Heimspiel aber kann gesagt werden: Gebracht hat es nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen