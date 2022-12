Der ESV Kaufbeuren verlängert mit seinem Trainer-Duo

Plus Seit zehn Monaten sind Marko Raita und Daniel Jun für die Entwicklung des ESV Kaufbeuren verantwortlich. Die ist offenkundig – und beschert den beiden nun einen neuen Vertrag.

Das Erfolgstrainer-Duo Daniel Jun und Marko Raita, das den ESV Kaufbeuren in dieser Saison zeitweise an die Tabellenspitze geführt hat, hat seine Verträge bis 2025 verlängert. Von „ziemlich einfachen“ Vertragsgesprächen berichtete der 42-jährige Raita.