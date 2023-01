Der ESV Türkheim verliert in Lindau knapp - und kann die Pleite verschmerzen

Der ESV Türkheim muss erstmals in dieser Saison ins Penaltyschießen und verliert dieses gegen den EV Lindau 1b. Doch dank der Schützenhilfe aus Schongau ist ein Saisonziel erreicht.

Erstmals in dieser Bezirksliga-Saison muss der ESV Türkheim zwei Niederlagen in Folge einstecken. Waren die Celtics beim 0:4 in Ravensburg dem Tabellenzweiten noch klar unterlegen, so verloren sie nun in Lindau denkbar knapp im Penaltyschießen. Doch der Frust darüber hält sich – mit Blick auf die anderen Ergebnisse – in Grenzen.

Denn dank der Schützenhilfe aus Schongau können die Celtics nun mit den Planungen für die Play-offs beginnen. Zwar holte der ESV Türkheim durch die 3:4-Niederlage im Penaltyschießen gegen den EV Lindau 1b nur einen Punkt, doch weil nur wenig später die Kunde vom Auswärtssieg der EA Schongau 1b in Peiting kam, war klar: Der ESV Türkheim steht in den Play-offs. Ob als Sieger der Bezirksligagruppe West oder als Zweiter hinter dem EV Ravensburg – geschenkt. „Wir werden alles analysieren und haben jetzt zwei Spiele Zeit, um uns auf die Play-offs vorzubereiten“, sagte ESVT-Trainer Michael Fischer mit Blick auf die noch ausstehenden zwei Hauptrundenspiele.

Drei verletzte Spieler kehren beim Türkheim aufs Eis zurück

In Lindau sahen die Fans, darunter rund 50 Türkheimerinnen und Türkheimer, ein zähes Spiel. Positiv aus Türkheimer Sicht: Markus Kerber, Bastian Hitzelberger und Friedrich Keller standen nach ihrer Verletzung wieder im Aufgebot von Trainer Michael Fischer. Einzig auf Maximilian Sams musste Fischer verletzungsbedingt verzichten. Doch zunächst lag der Vorteil bei den Hausherren, die die Türkheimer regelrecht überrumpelten: Schon nach drei Minuten stand es 2:0 für die Gastgeber. Erst ab Mitte des ersten Drittels bekamen die Celtics die Partie in den Griff, konnten aber aus ihrem Möglichkeiten noch kein Kapital schlagen.

Im zweiten Drittel gelang dem ESVT kurz vor Drittelende in einer 5:3-Überzahl der Anschlusstreffer. Matthias Wexel traf mit einem satten Schlagschuss ins lange Eck zum 1:2. Im Schlussdrittel konnten die Gäste dann schneller jubeln: Nach 97 gespielten Sekunden war es Fabian Guggemos, der den 2:2-Ausgleich erzielte. Doch damit nicht genug: In der 44. Minute gelang Darius Sirch der hochverdiente Führungstreffer. Weil jedoch weitere Chancen ungenutzt blieben, kam Lindau in einem Überzahlspiel kurz vor der Schlusssirene zum 3:3-Ausgleich. Das bedeutete Penaltyschießen.

Drin oder nicht drin? Türkheim hat Pech

Lindau durfte als erstes ran, Johannes Schöner im Türkheimer Tor parierte stark. Der erste Schütze für die Celtics war Jakob Bottner. Mit einer schönen Körpertäuschung verlud er Torhüter Tim May und schoss die Scheibe ins Tor – an das hintere obere Gestänge, wie es die Türkheimer schildern. Das Schiedsrichtergespann sah die Scheibe allerdings nicht im Tor, sondern nahm an, dass der Puck an die Latte ging. Ärgerlich für Türkheim, so stand es weiter 0:0. Die beiden nächsten Schützen, Luca Tomas auf Lindauer und Darius Sirch auf Türkheimer Seite machten ihre Sache gut und vollendeten ihre Penaltys souverän.

Penalty Nummer drei für Lindau hielt Johannes Schöner wieder bravourös, doch auch Maximilian Döring scheiterte anschließend. So ging es ins Sudden Death. Für Türkheim versuchte es wieder Jakob Bottner, brachte diesmal die Scheibe aber tatsächlich nicht im Lindauer Tor unter. Besser machte es der Lindauer Luca Tomas, der mit seinem dritten Treffer an diesem Abend das Spiel entschied und so den Zusatzpunkt für Lindau sicherte.

„Wir haben das Spiel schon in den ersten zehn Spielminuten verloren. Da waren wir gedanklich irgendwo und körperlich nicht präsent genug. Wir bekommen verdient durch zwei unnötige Konter zwei Tore“, ärgerte sich Michael Fischer über die Schlafmützigkeit seiner Mannschaft zu Beginn des Spiels. „Danach haben wir ein gutes Spiel gezeigt und haben Lindau dominiert. Wir waren bissig und haben unsere läuferische Überlegenheit ausgenutzt. Lindau hat aber leidenschaftlich verteidigt und die wenigen Chancen, die sie hatten, waren immer gefährlich. Im Gegenzug haben wir zu viele Chancen liegen lassen.“