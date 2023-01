Die Türkheimer Celtics sind gewarnt

Der ESV Türkheim trifft in der Eishockey-Bezirksliga auf seinen ersten Bezwinger. Die Wörishofer Wölfe hoffen auf eine Trendwende.

Noch fünf Spiele haben die Türkheimer Celtics in der Eishockey-Bezirksliga West vor der Brust, dann ist die Hauptrunde beendet. Als aktueller Tabellenführer haben die Celtics die Chancen auf die darauffolgenden Play-offs dabei selbst in der Hand.

Allerdings müssen die Türkheimer bis dahin ihre Hausaufgaben machen. Nach zuletzt drei Siegen in Folge – darunter zwei Derbysiege gegen den EV Bad Wörishofen – geht es für die Mannschaft von Trainer Michael Fischer nach Schongau. Spielbeginn ist am Sonntag, 15. Januar, um 16.15 Uhr. Ein Selbstläufer wird die Partie nicht, das mussten die Türkheimer bereits im Hinspiel feststellen: Die 1:6-Niederlage gegen die Mammuts war eine von bislang erst zwei Niederlagen des ESV Türkheim in dieser Spielzeit.

Türkheim muss auf einige Spieler verzichten

Trotz der angespannten Personalsituation – am vergangenen Wochenende beklagten die Türkheimer gleich vier verletzte oder angeschlagene Spieler – ist die Stimmung gut. Das Team will die nächsten drei Punkte im Kampf um die Play-offs einfahren. „Wir haben im ersten Punktspiel gemerkt, wie unangenehm Schongau sein kann. Da hatten wir zwar auch nicht unseren besten Tag, aber das muss uns eine Lehre sein“, sagt Trainer Michael Fischer. „Wir müssen wieder ein konzentriertes und diszipliniertes Spiel liefern, um in Schongau zu Punkten zu kommen und unsere Verfolger weiterhin auf Distanz zu halten.“

Fans, die mit der Mannschaft im Bus mitfahren möchten, können sich im Vorfeld unter der Telefonnummer 0173/2347279 anmelden. Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Sieben-Schwaben-Stadion in Türkheim.

Bad Wörishofen will nach vier Niederlagen wieder einen Sieg

Der EV Bad Wörishofen will am Sonntag nach einer herben Niederlagenserie von vier Pleiten am Stück gegen den 1. EC Senden wieder in die Erfolgsspur zurück und Tabellenplatz drei anvisieren. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Senden sollte das auch möglich sein für die Mannschaft von Trainer Dominic Weis. Das Spiel beginnt um 17 Uhr in der Wörishofer Eisarena. (axe)

