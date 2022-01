Eishockey

vor 1 Min.

Siegesserien reißen bei Kaufbeuren und Memmingen

Jubelnde Riverkings: Der HC Landsberg (dunkle Trikots) gewann am Freitag gegen den ECDC Memmingen in der Verlängerung.

Plus Für den ESV Kaufbeuren in der DEL2 und den ECDC Memmingen in der Oberliga enden die Auswärtsspiele enttäuschend.

Mit leeren Händen kehrten die Eishockeyteams des ESV Kaufbeuren und des ECDC Memmingen am Freitag von ihren Auswärtspartien zurück. Für die Memminger Indians kam es gleich noch dicker: Weil Spieler des Oberligisten positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, musste das Heimspiel am Sonntag in Deggendorf abgesagt werden. Die komplette Mannschaft wird außerdem vorerst aus dem Spiel- und Trainingsbetrieb genommen.

