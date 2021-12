Spiel in Nachbarort verlegt – ist das erlaubt?

Plus Bayernligist ESV Buchloe hat sein Heimspiel wegen des Lockdowns im Ostallgäu in Türkheim ausgetragen. Der Verband weiß Bescheid, das Landratsamt ist weniger begeistert.

In Ulm hatten es bereits die Spatzen von den Dächern gepfiffen und die Zeitungen geschrieben: Das Eishockeyspiel der Devils Neu-Ulm/Ulm beim ESV Buchloe werde ausfallen. Grund war der hohe Inzidenzwert im Ostallgäu. Doch die Partie fand statt – im acht Kilometer entfernten Türkheim.