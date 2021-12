Eishockey

vor 28 Min.

Zwei Kaufbeurer Eishockey-Talente bei der U20-WM in Kanada dabei

Yannik Burghart (in Rot) ist Leistungsträger der Kaufbeurer in der DNL. Nun will er sich bei der U20-Weltmeisterschaft beweisen.

Plus Am Sonntag beginnt für die ESVK-Spieler Yannik Burghart und Markus Schweiger die U20-Weltmeisterschaft in Kanada.

Von Ruhe an den Weihnachtsfeiertagen kann bei Markus Schweiger und Yannik Burghart keine Rede sein. Die beiden Eishockey-Spieler des ESV Kaufbeuren bereiten sich derzeit auf die U20-Weltmeisterschaft in Edmonton (Kanada) vor.

