Lokalderby und Spitzenspiel: Die Voraussetzungen vor dem Duell zwischen dem ESV Türkheim und dem EV Bad Wörishofen waren bestens. Am Sonntagnachmittag standen sich im Sieben-Schwaben-Eisstadion in Türkheim nicht nur die beiden Lokalrivalen, sondern auch die beiden einzigen Mannschaften mit einer weißen Weste gegenüber. Eine Siegesserie musste also reißen.

Axel Schmidt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Türkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lokalderby Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis