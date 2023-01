Türkheimer Celtics können Play-off-Qualifikation klarmachen

In der Eishockey-Bezirksliga tritt der ESV Türkheim am Sonntag in Ravensburg an. Und das durchaus selbstbewusst.

Zweiter gegen Erster: Als Tabellenführer der Eishockey-Bezirksliga West reist der ESV Türkheim am Sonntag zum Verfolger nach Ravensburg. Gelingt den Celtics wie im Hinspiel erneut ein Sieg, so haben sie Qualifikation für die Play-offs in der Tasche.

Die Oberschwaben aus dem Nachbarbundesland, vor der Saison in die bayerische Bezirksliga gewechselt, gingen mit der Mission „direkter Aufstieg in die Landesliga“ an den Start. Doch ein Spaziergang wurde es nicht für die Ravensburger. Gegen den ESV Türkheim und den EV Bad Wörishofen setzte es Niederlagen, die Partie gegen den ESV Buchloe 1b wurde im Nachhinein für die Pirates gewertet, weil Ravensburg einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatte.

Dennoch dürfte die Favoritenrolle am Sonntag (18 Uhr) bei den Ravensburgern liegen. Zum einen, weil deren Kader nahezu identisch mit dem ist, der in der vergangenen Spielzeit in den Play-offs um den Regionalliga-Aufstieg spielte. Zum anderen weil die Türkheimer einige Ausfälle zu beklagen haben. So fehlen Trainer Michael Fischer die Langzeitverletzten Bastian Hitzelberger, Markus Kerber und Friedrich Keller. Zudem steht hinter Marco Fichtl noch ein Fragezeichen. Im Gegenzug könnten die Türkheimer Celtics am Sonntag aber den auch den Einzug in die Play-offs klar machen. Dazu fehlen nur noch drei Punkte.

Türkheim will die drei Punkte

„Unser Team hat mit vollem Ehrgeiz, Konzentration und Härte unter der Woche trainiert. Es wird ein schweres Spiel für uns werden“, sagt Co-Trainer Felix Furtner. „Im Hinspiel haben wir auch sehr lange kämpfen müssen, um am Schluss als Sieger vom Eis zu gehen. Wir werden aber nicht umsonst nach Ravensburg reisen, sondern alles dafür tun, um mit drei Punkten nach Hause zu fahren.“ Und damit der Play-off-Qualifikation.

Für Fans, die den ESVT zu diesem Spitzenspiel begleiten möchten, besteht die Möglichkeit, im Mannschaftsbus mitzufahren. Dieser fährt am Sonntag um 14.30 Uhr am Eisstadion in Türkheim ab. Anmeldungen sind telefonisch unter 0173/2347279 möglich.

Lesen Sie dazu auch

Ganz anders sieht die Gemütslage beim EV Bad Wörishofen aus: Fünf Spiele in Serie verloren, auf Rang vier abgerutscht: Die Wölfe haben enttäuschende Wochen hinter sich. Am Sonntag, 22. Januar, empfängt der EVW den EV Lindau 1b – und hofft auf ein Ende der Negativserie. Das Spiel beginnt um 17 Uhr in der Eisarena.