Wörishofer Wölfe wollen ihren guten Lauf fortsetzen

Plus Vergangenen Sonntag brachten die Wörishofer Wölfe den Wanderers Germering die erste Niederlage bei. Fünf Tage später sieht man sich wieder.

Nach einem unerwartet erfolgreichen Wochenende, als der EV Bad Wörishofen nach einer knappen Niederlage gegen Burgau als erste Mannschaft die Wanderers Germering bezwang, folgen nun wieder zwei anspruchsvolle Spiele für die Wölfe.