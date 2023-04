Eppishausen nutzt im "Spiel der Woche" seine Standards

Plus Der SC Eppishausen will im Spiel der Woche gegen Salgen/Bronnen Boden gutmachen. Mit drei Treffern ist Top-Torjäger Lukas Wiblishauser der entscheidende Spieler.

Während der SV Salgen/Bronnen insbesondere in der zweiten Halbzeit zahlreichen Möglichkeiten liegen ließ, nutzte der SC Eppishausen seine Chancen konsequent aus und kam so zu einem verdienten 4:1-Heimsieg. Überragend seitens der Gastgeber: Lukas Wilblishauser, der gar einen Dreierpack schnürte.

Selbstbewusst startete der SV Salgen/Bronnen. Und bereits in der ersten Minute bot sich Jonas Heiß eine gute Möglichkeit. Sein Flachschuss strich jedoch am langen Eck vorbei.