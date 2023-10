FC Loppenhausen ist zu harmlos vor dem Tor

Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen verpassen möglichen Heimsieg gegen Wehringen.

Im Heimspiel gegen den FSV Wehringen mussten sich die Fußballerinnen des FC Loppenhausen mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben.

Die Anfangsphase ging überraschend an die Gäste, ehe Loppenhausen besser ins Spiel kam und sich dem FSV-Tor immer weiter annäherte. Sprangen zunächst nur Distanzschüsse raus, die keine Gefahr für Wehringens Schlussfrau Manuela Hirschbeck darstellten, erspielte sich der FCL mit der Zeit immer bessere Möglichkeiten. Die beste davon bot sich Miriam Büchele, die allein vor Hirschbeck stand, den Ball aber nicht an der Torhüterin vorbeibrachte. So ging es torlos in die Pause.

Spielunterbrechung wegen Gewitters

Platzregen mit anschließender Gewitterunterbrechung ließen den Spielfluss in zweiten Durchgang etwas leiden. Trotzdem kontrollierte das Team von Trainer Alexander Ernst weiter das Geschehen, war aber in der Offensive nicht mehr so zwingend. Dennoch überraschend, dass die größte Chance in der zweiten Halbzeit an die Gäste ging. Die FCL-Defensive ließ sich von einem langen Ball überspielen und das Wehringer Sturmduo lief allein auf Janine Huber zu. Den Querpass zur einschussbereiten Natalie Abröll klärte Jessica Horber in höchster Not noch zur Ecke. So blieb es beim torlosen Unentschieden. (jup)

So haben sie gespielt:

FC Loppenhausen Huber, Bucher (67. Binder), Mayr, Matzka, Büchele J. (67. Hofmann), Nusser, Büchele L., Horber, Büchele M., Schwegle (53. Lutzenberger), Prestele

Schiedsrichter Bernhard Maurer Zuschauer 70