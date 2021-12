Der FC Memmingen geht mit einem Sieg in die Winterpause

Plus Der FC Memmingen legt beim 3:1-Auswärtssieg in Eltersdorf die 3G-Regel sportlich aus. Interimstrainer Reinhardt kann seine Erfolgsserie nun jedoch nicht ausbauen.

Der FC Memmingen hat seinen guten Lauf in der Regionalliga Bayern mit einem 3:1- Auswärtserfolg beim SC Eltersdorf fortgesetzt. Die Begegnung war Anfang des Monats wegen zahlreicher Corona-Fälle beim Gegner abgesagt worden und wurde nun nachgeholt. Unter Interimstrainer Thomas Reinhardt holte die FCM-Mannschaft aus fünf Spielen zwei Siege und drei Unentschieden, darunter auswärts gegen die Spitzenteams FV Illertissen und FC Bayern München II. Damit haben sich die Allgäuer aus der Gefahrenzone herausgearbeitet und werden auf einem Nicht-Abstiegsplatz überwintern.