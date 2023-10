Der SV Bedernau dominiert im "Spiel der Woche"

Im "Spiel der Woche" wird der SV Bedernau wird seiner Favoritenrolle gegen die SG Breitenbrunn/Loppenhausen II gerecht. Dabei ragt vor allem das Bedernauer Sturmduo heraus.

Drei Tore in der ersten Halbzeit und drei Treffer im zweiten Abschnitt für den SV Bedernau spiegeln das Spielgeschehen im Derby zwischen Bedernau und der SG Breitenbrunn/Loppenhausen II recht anschaulich wider. Der Spielgemeinschaft gelang zumindest der verdiente Ehrentreffer.

Welche Richtung das VG-Derby einschlagen würde, war schon zu Beginn ersichtlich. Denn bereits nach vier Minuten tauchte ein Bedernauer Angreifer allein vor Gäste-Keeper Jonas Steck auf. Der war jedoch auf dem Posten und entschärfte den Abschluss. Nur Minuten später setzte Heim-Stürmer Manuel Schmid zunächst einen strammen Schuss knapp am gegnerischen Tor vorbei.

Der SV Bedernau geht früh in Führung

Doch unmittelbar danach gelang ihm der Führungstreffer, wobei dieser für Schmid keine besondere Herausforderung war: Einem schnellen Angriff über rechts folgte der perfekte Querpass vor das Tor und so hatte der freistehende Angreifer keine Mühe den Ball zum 1:0 in die Maschen zu setzen.

Die frühe Führung spielte den favorisierten Gastgebern natürlich bestens in die Karten und so spulte das Team von Trainer Salih Yilmaz sein Programm gekonnt ab. Ballsicher und auch im Zweikampf den berühmten Schritt schneller, zogen die Hausherren das Spiel an sich. Breitenbrunn/Loppenhausen II ließ sich oft weit in die Defensive drängen und sah als Befreiung meist nur weite Bälle nach vorne.

Trotz seiner Paraden musste SG-Keeper Jonas Steck (blaues Trikot) letztlich sechs Treffer hinnehmen. Foto: Robert Prestele

Der zweite Treffer für Bedernau ließ nicht lange auf sich warten und ähnelte dem Führungstor. Wieder über rechts segelte eine Flanke in den SG-Strafraum, wo Sven Hafenmayer relativ unbedrängt zum 2:0 einköpfen durfte. Wenig später kreierte Breitenbrunn/Loppenhausen den ersten gefährlichen Angriff. Heim-Keeper Daniel Brugner hielt jedoch dessen Abschluss sicher. Wiederum Manuel Schmid sorgte schließlich noch in der ersten Hälfte für die Vorentscheidung. Einen Steilpass setzte er gekonnt flach in das lange Eck und markierte so bereits das 3:0 für die Gastgeber, was dann auch den Pausenstand bedeutete.

Nach dem Seitenwechsel treten die Gäste mutiger auf

Mit einer taktischen Umstellung schickte SG-Coach Daniel Zwing seine Mannschaft in den zweiten Abschnitt. Sehr hochstehend fingen die Gäste den SV Bedernau teilweise nun bereits an die Mittellinie ab. Dabei setzten sie auch die Abseitsregelung immer wieder taktisch klug ein. Zudem konnte Abwehrchef Peter Horber seine technischen Fertigkeiten jetzt besser einsetzen. Auch brachte dies vorne Torgefahr und so hatte bald der eingewechselte Andre Kratzer den Anschluss auf dem Fuß, sein Heber segelte aber knapp über das Gehäuse der Gastgeber.

Allerdings ließen Fabian Zedelmeier mit dem 4:0 und Sven Hafenmayer mit dem Treffer zum 5:0 keinerlei Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Den verdienten Anschlusstreffer zum 5:1 durch Gäste-Stürmer Joshua Wörle konterte Sven Hafenmayer mit seinem dritten Treffer zum 6:1-Entstand.

Fünf von sechs: Das Sturm-Duo Sven Hafenmayer (rechts) und Manuel Schmid erzielte fünf der sechs Treffer für den SV Bedernau im Spiel gegen die SG Breitenbrunn/Loppenhausen II. Foto: Robert Prestele Foto: Robert Prestele

Nicht zuletzt dank seines treffsicheren Sturm-Duos Hafenmayer/Schmid hält der SV Bedernau weiterhin engen Kontakt zur Tabellenspitze. Die Höhe der Niederlage wird indes der Leistung der SG Breitenbrunn/Loppenhausen II nicht ganz gerecht.

„Meine Mannschaft hat heute sehr gut gespielt und deshalb haben wir auch verdient gewonnen. Damit sind wir weiter ganz oben dabei und haben ja zudem auch noch ein Nachholspiel. Dann wird man sehen, wohin der Weg führt“, meinte der Bedernauer Trainer Salih Yilmaz zufrieden. „Teilweise waren wir schon im Spiel, am Ende aber hat es halt nicht gereicht“, fasste sich SG-Coach Daniel Zwing kurz.

SV Bedernau Brugner, Maucher, Schmid, Albrecht, Bäurle, Stadler, F. Zedelmeier, T. Zedelmeier, Hafenmayer, Hölzle, A. Schuster, P. Schuster, Polonyi, Nitsche

SG Breitenbrunn/Loppenhausen II Steck, D. Rogg, Koenigsberger, P. Horber, Nusser, M. Horber, A. Rogg, Salger, Müller, Dirnagel, Wörle, Wank, Kratzer, Schiegg, Lutzenberger

Tore 1:0 Manuel Schmid (8.), 2:0 Sven Hafenmayer (17.), 3:0 Manuel Schmid (29.), 4:0 Fabian Zedelmeier (52.), 5:0 Sven Hafenmayer (63.), 5:1 Joshua Wörle (73.), 6:1 Sven Hafenmayer (87.)

Zuschauer 120 Schiedsrichter Markus Heider