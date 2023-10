Der SV Oberrieden lässt in Schöneberg nichts anbrennen

Plus Der SV Oberrieden bestimmt im Spiel der Woche gegen den SV Schöneberg das Geschehen und kommt zu einem ungefährdeten 3:1-Auswärtserfolg.

Insbesondere in der ersten Hälfte dominierte der SV Oberrieden die Begegnung gegen den SV Schöneberg und legte gleich zwei Tore vor. Im zweiten Abschnitt schaltete Oberrieden zwar einen Gang zurück, ließ aber dennoch den dritten Treffer folgen, während den Schönebergern in den Schlussminuten lediglich der Anschlusstreffer gelang.

Das war sinnbildlich für die Begegnung zwischen dem Gastgeber Schöneberg und den Gästen aus Oberrieden: Nur 28 Sekunden waren gespielt, als der SV Oberrieden bereits den ersten Schuss in Richtung Schöneberger Tor abfeuerte. Und dabei blieb es nicht. Mit dem Selbstbewusstsein eines Tabellenführers bestimmten die Gäste äußerst laufstark und dazu konsequent in den Zweikämpfen das Spielgeschehen. Der strukturierten und dominierenden Spielweise Oberriedens hatten die Gastgeber zunächst nur sehr wenig entgegenzusetzen.