Fußball

vor 3 Min.

Der SV Oberrieden sichert sich die sportliche Vorherrschaft in der VG

Wo ist der Ball? An spannenden Strafraumszenen mangelte es im Derby zwischen dem SV Oberrieden (schwarze Trikots) und dem SC Unterrieden nicht. Letztlich gewannen die Hausherren aus Oberrieden mit 3:1.

Plus Der SV Oberrieden gewinnt das Derby gegen den SC Unterrieden dank einer starten ersten Halbzeit. Beim Führungstreffer helfen die Gäste jedoch mit.

Von Robert Prestele

Unglücklich, nämlich mit einem Eigentor in den Anfangsminuten, startete der SC Unterrieden in das VG-Derby beim SV Oberrieden. Das spielte den Gastgebern perfekt in die Karten.

