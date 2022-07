Der SV Oberrieden verteidigt seinen Titel beim VG-Turnier

Plus Schon 2019 hieß die Finalpaarung beim VG-Turnier SV Oberrieden – SV Schöneberg. Damals entschied das Elfmeterschießen, diesmal sehen rund 400 Fans einen klaren Sieg des Favoriten.

Die Corona-Pandemie machte der Jubiläumsfeier des 1921 gegründeten SC Unterrieden im letzten Jahr einen Strich durch die Rechnung. Am vergangenen Wochenende aber war es nun soweit: Unter dem Motto „100 + 1 Jahre SC Unterrieden“ richtete der Verein das traditionelle Fußballturnier der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen aus.