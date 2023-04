Der SV Unterrieden belohnt sich im "Spiel der Woche"

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und hohem Engagement ringt der SC Unterrieden dem favorisierten SV Oberrieden einen Punkt ab.

Ein 0:0 hört sich nicht unbedingt prickelnd an – die zahlreichen Fans sahen dennoch im Abendspiel in Unterrieden ein bis zur letzten Minute spannendes Nachbarschaftsduell. Tormöglichkeiten gab es hüben wie drüben, am Ende allerdings stand das torlose Unentschieden. Ein Ergebnis, das beiden Seiten letztlich durchaus gerecht wird. Weder zurückhaltend noch gar ängstlich startete der SC Unterrieden gegen die hoch gehandelten Gäste aus Oberrieden in die Partie. Im Gegenteil, bereits in der zweiten Spielminute bot sich den Hausherren eine Top-Chance zur Führung. Tobias Weinmann kam halb rechts im Strafraum der Gäste frei zum Abschluss, ein Abwehrspieler blockte den Ball aber gerade noch zur Ecke ab. Das hätte durchaus ein Auftakt nach Maß für die Hausherren sein können.

Zweit kompakte Teams aus Unterrieden und Oberrieden im "Spiel der Woche"

Der SV Oberrieden seinerseits blieb davon indes relativ unbeeindruckt. Und so erspielten sich die Gäste nach etwa zehn Minuten gleich zwei gute Möglichkeiten. Erst musste sich Unterriedens Keeper Alexander Beck bei einem harten Schuss gewaltig strecken und direkt danach war er beim Nachschuss ebenfalls zur Stelle. Ungeachtet dessen wichen die Gastgeber von ihrer Marschroute nicht ab.

Das hätte in der zweiten Minute bereits die Führung für Unterrieden sein können. Tobias Weinmann (rechts / rotes Trikot) scheiterte aber knapp. Foto: Robert Prestele

Mit einem kompakten Mannschaftsgefüge, das Spieler-Trainer Roland Wohnlich dirigierte, praktizierte Unterrieden intensives Pressing gegen ballführende Gegenspieler.

Dieses Konzept führte nach einer Viertelstunde zum zweiten Hochkaräter für die Hausherren. Zunächst lenkte Oberriedens Torhüter Emanuel Epple einen schwierigen Ball gerade noch zur Ecke. Deren Hereingabe segelte über den Goalie hinweg, ein Stürmer nutzte dies prompt und sein Kopfball war bereits in Richtung Führungstreffer unterwegs. Auf der Torlinie klärte aber ein Gäste-Spieler für seinen bereits geschlagenen Keeper.

In der Folge zeigte dann jedoch der SV Oberrieden sein spielerisch größeres Potenzial. Mit enorm hoher Laufbereitschaft und unbedingtem Willen wehrten sich hingegen die Hausherren. So glichen die Gastgeber manch technisches Manko mit entsprechendem Einsatz wieder aus. Hinzu kam, dass Oberrieden in dieser Phase seine Angriffe überwiegend über die linke Seite abspulte. Das war gekonnt, sorgte aber gleichzeitig für engere Räume im offensiven Bereich. Durch geschicktes Verschieben stoppte Unterrieden deshalb so einige Angriffe der Gäste.

Zwar boten sich beiden Mannschaften noch weitere gute Möglichkeiten, letzten Endes wurden dann aber beim Stande von 0:0 die Seiten gewechselt.

Im zweiten Abschnitt verstärkte der Favorit seine Offensive und zeigte dabei nun ein etwas anderes Gesicht. Weitaus variabler nutzten die Gäste um Spieler-Trainer Florian Huber jetzt die ganze Breite des Raumes und schufen sich so ein deutliches Übergewicht.

Äußerst diszipliniert agierten weiterhin die Hausherren, die in der zweiten Hälfte ihrem hohen Aufwand inzwischen aber doch etwas Tribut zollen mussten. Nach einer etwas hektischen Phase beiderseits, Mitte des zweiten Abschnitts, dominierte schließlich der SV Oberrieden weitgehend das Spielgeschehen. Teilweise wurden die Gastgeber regelrecht in ihrer Hälfte eingeschnürt. Allerdings versäumte es Oberrieden, daraus auch Kapital zu schlagen.

nter2: Da lag ein Treffer für die Gastgeber bereits in der Luft. Ein Oberriedener Abwehrspieler (schwarze Trikots) köpfte den Ball aber von der Linie. Foto: Robert Prestele

So auch kurz vor dem Abpfiff, als der entscheidende Treffer für die Gäste bereits in der Luft lag. Eine scharfe Hereingabe wehrte Heim-Keeper Alexander Beck direkt vor die Füße eines Angreifers ab. Das 0:1 schien nur noch Formsache zu sein, mit toller Parade jedoch machte der Goalie seinen Fehler wieder wett.

Zufrieden analysierte Gastgeber-Coach Roland Wohnlich danach: „In den ersten Minuten hätten wir durchaus in Führung gehen können. In der zweiten Hälfte konnten wir allerdings nach vorne nicht mehr viel zulegen, da war Oberrieden doch überlegen. Aber, wir haben dagegengehalten und so geht das Unentschieden auch in Ordnung.“

„Das war ein richtiges Derby heute. Am Anfang hatten wir sogar etwas Glück und später haben wir dann unsere Chancen nicht konsequent genutzt. Alles in allem ist es schon richtig so, dass die Punkte geteilt werden“, urteilte Gäste-Trainer Florian Huber.

So haben sie gespielt:

SC Unterrieden Beck, J. Wohnlich, Boos, Wilhelm, R. Wohnlich, Ballwieser, T. Weinmann, M. Weinmann, P. Nägele, Müller, M. Wohnlich, L. Nägele, Schneider, Schweiger

SV Oberrieden Epple, Merk, Huber, Keller, Rampp, S. Schalk, Herzog, Zech, M. Schalk, Holzhey, Ammann, Hoertnagel, Zeller

Zuschauer 250

Schiedsrichter Mark Wölzlein