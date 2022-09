Fußball

20:10 Uhr

Der TSV Mindelheim muss die Aufholjagd vertagen

Edin Kahric kam mit seinem TSV Mindelheim in der Kreisliga nur zu einem Remis in Dickenreishausen.

Plus In der Kreisliga reicht es für die Kahric-Elf nur zum Remis beim Schlusslicht. In der Kreisklasse sehen 250 Fans das Topspiel.

Von Axel Schmidt

Es war die erwartet hohe Hürde für den TSV Kirchheim: Beim TSV Babenhausen setzte es für die Mannschaft von Trainer Markus Nägele einen 1:4-Niederlage. Vor allem Babenhausens Torjäger Fatih Ademi erwischte einen Sahnetag und erzielte drei Tore. Auch der TSV Mindelheim erhielt einen Dämpfer: Bei Schlusslicht SV Dickenreishausen kamen die Kreisstädter nicht über ein Remis hinaus. Auch der SV Oberegg spielte gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren nur remis und musste zudem erneut einen Platzverweis hinnehmen.

