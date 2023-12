Fußball-Legende Paul Scholes feiert Fans des FV Illertissen

Der Besuch einer Gruppe aus England beschert dem FV Illertissen über die sozialen Medien internationale Aufmerksamkeit. Was die Legende von Manchester United damit zu tun hat.

Als Ralf Kümmerle am Samstagmittag zum Sicherheitsgespräch, das vor Regionalligapartien üblich ist, im Vöhlinstadion ankam, staunte er nicht schlecht. „Da stand schon eine größere Gruppe Fans, alle in FVI-Klamotten, mit Schals und Mützen. Das hat mich gewundert“, erzählt der Polizist aus Illertissen.

Er sprach die Anhänger an, und die erzählten ihm ihre ungewöhnliche Geschichte. Die 18 Männer waren extra aus Manchester für das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg II (3:1) angereist, um eine Wette einzulösen.

Eine Wette führt englische Fußballfans nach Illertissen

Auf Nachfrage erklärt Mark Whiteley als Sprecher der Gruppe: „Wir haben im englischen Fernsehen die Spiele der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde verfolgt und hatten ausgemacht, dass wir zu der Mannschaft reisen, die an diesem Spieltag das erste Tor schießt“, erklärt Mark Whiteley, Sprecher der Gruppe. „Wir rechneten alle mit Borussia Dortmund oder einem ähnlichen Team. Aber dann fiel das Eigentor in Illertissen. Und so sind wir nun am Samstagfrüh von Manchester nach München geflogen und von dort über Memmingen nach Illertissen gereist. Und jetzt freuen wir uns, hier zu sein; alles ist wunderschön, der Platz, Bayern, die Leute und das Bier!“

Nach dem von ihnen lautstark gefeierten 3:1-Sieg des FV Illertissen über den 1. FC Nürnberg II versammelten sich alle 18 Manchester-United-Fans zu einem Erinnerungsfoto vor dem FVI-Treff. Foto: Wilhelm Schmid

Besonders der bayerische Gerstensaft hatte es den britischen Fußballfans angetan, denn der Umsatz im Vereinsheim ging durch die Decke, als sich die Anhänger in zwei Gruppen aufteilten: Die einen standen mit dem Bierbecher in der Hand draußen und verfolgten das Spiel, die anderen tranken derweil im geheizten „FVI-Treff“. Auch der FVI-Fanshop wurde von den Engländern belagert. Mützen und Schals mit FVI-Emblem fanden reißenden Absatz.

Bier und Fanartikel sind der Renner

„So etwas hatten wir hier noch nie“, sagt Kümmerle. Dabei hat er in den vergangenen Jahren als ständiger Begleiter des Illertisser Fußballs schon einiges erlebt. DFB-Pokalspiele beispielsweise mit knapp 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Vöhlinstadion. „Diese Einsätze waren schon außergewöhnlich. Bei so vielen Menschen weiß man vorher nie, was einen erwartet“, erzählt Kümmerle. Dieses Mal blieb alles ruhig, die Fans von der Insel tranken zwar jede Menge Bier und sangen lautstark ihre Lieder, „aber sie waren sehr angenehm“, meint er weiter. Kümmerle war am Ende sogar noch ein gefragter Mann, musste für ein Erinnerungsfoto mit den Engländern posieren.

Dem FV Illertissen hat der Kurztrip der Briten zu internationaler Aufmerksamkeit verholfen. Das hat in erster Linie mit Paul Scholes zu tun. Der mittlerweile 49-Jährige verbrachte seine gesamte Karriere bei Manchester United, machte dort über 700 Spiele und gilt als Vereinslegende. Er teilte am Sonntag im sozialen Netzwerk Instagram ein Video des FVI, das die feiernden ManU-Fans im Vöhlinstadion zeigt. „Das hat uns sehr viel Reichweite beschert“, sagt Nikita Schleicher, der beim FVI für Medienarbeit und Marketing zuständig ist. Das Video verzeichnete bislang fast 55.000 Aufrufe.

FVI-Trainer Bachthaler freute sich über die Unterstützung

Alle seien am Samstag überrascht gewesen, denn die Reisegruppe hatte ihren Besuch im Vorfeld nicht angekündigt. „Wir wussten, dass bei Nürnberg mit Niklas Wilson ein bekannter Youtuber spielt, und hatten daher schon mit mehr Gästen gerechnet, vor allem mit jüngerem Publikum. Dieses Spiel bleibt uns allen noch lange in Erinnerung. Die Jungs waren einfach verrückt“, sagt Schleicher. Cheftrainer Holger Bachthaler freute sich ebenfalls über die besonderen Gäste und meinte: „Schön, dass mal ein bisschen Lautstärke auf den Rängen war.“

Die Fans von der Insel, die einen 3:1-Sieg „ihres“ FVI sahen, waren angetan von der Nähe zu den Spielern, blieben nach Abpfiff noch im Stadion. Handyfotos mit Torhüter Felix Thiel und dem zweifachen Torschützen Yannick Glessing waren begehrt – und haben inzwischen bestimmt auch in Manchesters Fankreisen schon die Runde gemacht. Schleicher sagt: „Für uns ist das unbezahlbare Werbung. Die Engländer waren begeistert von Illertissen.“ Wer weiß, vielleicht kommt ja demnächst Manchester United zum Freundschaftsspiel nach Illertissen. „Wir wären bereit“, sagt Schleicher lachend.