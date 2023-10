Fußballerinnen des FC Loppenhausen feiern den ersten Sieg

Im vierten Spiel gelingt dem FC Loppenhausen in der Bezirksoberliga der erste Sieg. Dabei nutzten die FCL-Frauen eine bestimmte Situation aus.

Im vierten Anlauf hat es geklappt: Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen feierten im BOL-Derby gegen den SV Wattenweiler den ersten Saisonsieg.

Beiden Teams waren zunächst einmal auf Sicherheit bedacht. Dennoch kam Loppenhausen besser ins Spiel, kombinierte etwas gefälliger und hatte mehr Zug zum Tor. Dem FC gelang es sogar, sich drei hochkarätige Chancen zu erspielen, doch wie schon in den vergangenen Partien wurden diesen ausgelassen. Da Wattenweiler sich offensiv kaum in Szene setzen konnte, ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeit.

Lisa Nusser trifft zur Loppenhausener Führung

Auch nach Wiederanpfiff setzte sich das mäßige Niveau der Begegnung fort. Die unermüdliche Lisa Nusser erlöste ihr Team dann in der 51. Minuten mit der verdienten Führung. Der Rückstand ließ Wattenweiler mutiger werden und die Gäste glichen prompt nach einer Stunde durch Lena Thoma aus. Anschließend schwächten sich die Gäste selbst, als Milena Dopfer auf Höhe der Mittellinie Lisa Nusser ohne Chance auf Ball von hinten von den Beinen holte (67.).

Loppenhausens Miriam Büchele (rechts) im Zweikampf. Foto: Julia Prestele

Die Folge: Dopfer musste für zehn Minuten den Platz verlassen – und der FC Loppenhausen nutzte während dieser Zehn-Minuten-Strafe seine Überzahl aus. Jana Büchele brachte ihr Team wieder in Führung (71.).

In der Schlussphase kämpften beiden Mannschaften weiterhin um jeden Zentimeter, doch die Truppe von Alexander Ernst musste nur noch einmal kurz zittern: Selina Rösch setzte nach einem Eckball in der letzten Minute freistehend den Ball über das FCL-Tor. (jup)